VIDEO. Cîțu, despre modificarea perspectivei de țară de către agenția de rating S&P: Schimbarea de la negativ la stabil arată că deciziile luate de Guvernul pe care îl conduc au fost bune

Premierul Florin Cîțu a afirma că modificarea perspectivei de țară de către agenția de rating S&P este o veste „fantastică”. Acesta a afirmat că „eroii din economia românească sunt antreprenorii”.

Principalele declarații: „Agenția de rating Standard&Poor’s a păstrat ratingul de țară, dar a modificat perspectiva de la negativ la stabil. Eroii sunt companiile private, antreprenorii. Ei au dus greul și cu care m-am consultat de foarte multe ori. Pentru toate acestea le mulțumesc. Realizarea este mai importantă cu cât vine în contextul actual. Această coaliție condusă de PNL, din care fac parte, și USR PLUS și UDMR, condusă de un premier liberal a câștigat încrederea partenerilor străini. Am reușit să stabilizăm economia în condițiile în care, așa cum am promis, nu am mărit vreo taxă și nu am introdus vreo alta. Anul trecut, ca ministru am cerut să aveți încredere în mine că voi lua măsurile cele mai bune de revenire rapidă a economiei. Așa s-a întâmplat. La începutul acestui an, ca premier, am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de țară de la negativ la stabil. Această decizie arată că programul nostru liberal asigură stabilitatea economică a României. Am construit bugetul pentru eliminarea risipei banului public. Membrilor cabinetului Cîțu: Aveți obligația să aplicați reformele rapid, pentru bunăstarea tuturor românilor. Înseamnă mai multe locuri de muncă bine plătite, dobânzi mai mici, o inflație mai mică, o calitate a vieții mai bună toți românii. Economia liberală este singura care poate asigura un trai mai bun românilor. Astăzi, cred că până și Ciolacu și PSD înțeleg că am luat o decizie bună când am plafonat cheltuielilor bugetare și am pornit reforma pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar. PSD rămâne principalul inamic. Vă încurajez pe toți să vă vaccinați. Avem acum vaccinuri pentru fiecare român și vă rog pe toți să vă înscrieți pe platforma de vaccinare.”