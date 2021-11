Companiile farma în expansiune. Cea mai mare suprafață de birouri închiriată în primele 9 luni din 2021

Societățile din sectorul farma au închiriat în România cea mai mare suprafață de birouri pentru clinici, spitale și sedii în primele 9 luni ale anului, ajungând la 23% din total. Au depășit astfel companiile IT&C, care reprezintă 22%, arată studiul ESOP Consulting.

Acestea au închiriat 31.540 mp de spații de birouri în Bucureşti, față de 10.280 mp în 2020. Printre acestea se află Centrul medical Victoria, Centrul de excelenţă Ares, Clinica Trident, Spitalul Provita, Spitalul Medicover, PMEC Medical Equipment Center, Alcon, Astellas.

"La sfârşitul anului 2019, înainte de intrarea în perioada de pandemie, 50% din totalul spaţiilor de birouri închiriate în Bucureşti erau pentru angajaţii companiilor de IT&C, acest domeniu ocupând primul loc detaşat în ponderea chiriaşilor. În primele trei trimestre din acest an, domeniul IT&C a fost depăşit pentru prima dată de către domeniul medical, cererea pentru astfel de spaţii crescând substanţial. Criza sanitară generată de pandemia de COVID 19 a creat nevoia de mai multe servicii şi produse medicale şi credem ca acest lucru se vede în creşterea ponderii cererii venită de la companiile medicale. În acelaşi timp, necesitatea de a lucra de acasă datorită riscului sanitar a determinat multe companii din domeniul IT să adopte munca hibridă, astfel încât planurile de relocare sau extindere a spaţiilor de birouri au fost amânate. Credem însă că vor urma relocări în rândul companiilor de IT în 2022-2023, când pandemia va scădea semnificativ în intensitate, pentru a oferi angajaţilor spaţii de birouri adaptate pentru munca hibridă şi în clădiri care au implementat măsuri de reducere a riscurilor generate de COVID 19", spune Alexandru Petrescu, managing partner ESOP Consulting / CORFAC International.