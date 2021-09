Confinity-PayPal, combinația financiară „La un click distanță”

În 2000, vizionarul Elon Musk și-a folosit banii pe care îi câștigase din prima lui afacere, Zip2, pentru o fuziune cu compania Confinity, înființată de doi tipi isteți: Peter Thiel și Maximilian Levchin. Așa a luat naștere PayPal, firma care a introdus pe piață tranzacțiile online criptate și securizate (și instantanee).

Când plătim cash, rețelele neuronale se aprind asemenea luminițelor dintr-un brad de Crăciun. Acesta este fiorul pe care îl simțim când suntem nevoiți să ne dezlipim mâinile de bani. În clipa aceea, creierul îi dictează mâinii să nu dea drumul banilor. În noi se dă o luptă între dorința de a cumpăra un obiect la care râvnim și aceea de a evita durerea neuronală, iar aceasta generează fiorul. A avea bani lichizi nu reprezintă, așa cum am fi tentați să credem, libertatea de a cheltui iresponsabil. De fapt, banii lichizi acționează invers: ne împiedică să cheltuim. Creând însă un sistem de plată capabil să elimine banii lichizi, am înlăturat durerea neuronală - fiorul - și am lăsat creierul să accepte nestingherit ideea de consum nelimitat. Cum, când și de către cine a fost conceput acest sistem de plată instantanee? Povestea a început în 1998, cu doi bărbați în rolul zmeilor. Max Levchin și Peter Thiel s-au cunoscut într-o sală de cursuri pustie, la Universitatea Stanford. Întâlnirea lor nu a fost întâmplătoare. Max Levchin avea să-și amintească: „M-am dus acolo să-l văd pe tipul ăsta, Peter Thiel, care ținea o conferință gratuită despre piețele valutare. Mi-am închipuit că sala avea să fie plină, dar, de fapt, la conferință au venit doar șase oameni. Așa că a fost destul de ușor să vorbim după aceea. M-am dus la el și i-am spus: «Salut, eu sunt Max. Sunt în Silicon Valley de cinci zile și voi deschide o companie nouă. Tu ce faci?»“ Levchin era un tip foarte energic, a cărui pasiune nu avea o țintă anume. Condusese câteva startup-uri (eșuate) despre care obișnuia să vorbească dezinvolt: „Au fost afaceri pornite cu oameni nepotriviți, asemenea unor căsătorii încheiate cu prima persoană pe care o întâlnești într-un cazinou din Las Vegas. Poți să nimerești potul cel mare, dar cel mai probabil este ca totul să se ducă de râpă rapid”.

Teoria unui filosof francez

Peter Thiel, în schimb, fusese toată viața un tip extrem de calculat. În 1998, era deja o legendă în Silicon Valley. Și nu (doar) datorită zvonurilor care răspândeau informația potrivit căreia Peter ar arăta atât de bine pentru că și-ar injecta regulat sânge de fecioare în vene. Nu! Thiel avea o încredere fantastică în el, era convins că știa să citească viitorul. Poate și pentru această uluitoare siguranță de sine, Levchin și-a dorit să pornească o afacere cu Peter. Ori poate că Thiel se număra printre puținii oameni din lume care îi împărtășeau ambiția nelimitată. Peter Thiel crescuse în Africa de Sud, într-un internat cu regim strict, unde elevii erau bătuți pentru cele mai neînsemnate încălcări ale regulilor. Încă din adolescență, Thiel începuse să se identifice cu libertarianismul, nutrind ură față de ceea ce socotea a fi un conformism stupid. „În 1998, când Thiel l-a întâlnit pe Levchin, i-a declarat cu multă convingere un lucru: voia să schimbe lumea (și a reușit!). Thiel a îmbrățișat teoria mimetică a filosofului francez René Girard și ideea că imitația distruge inovația autentică. Numai ieșind din închisoarea mimetică a strădaniei de-a fi ca alți oameni, reușești cu adevărat. Fii tu însuți, oricât de ciudat li s-ar putea părea celorlalți”, evoca cercetătorul britanic Jacques Peretti în cadrul unei anchete publicate în studiul Înțelegerile care ne-au schimbat lumea (Litera, 2019).

Zece minute inestimabile

Când a început criza creditelor în 2007, Thiel a declarat pentru publicația Washington Post că noi, ca societate, investiserăm prea multă încredere în știință și tehnologie și fuseserăm decepționați. În termeni mimetici, asta însemna că ne-am pus încrederea în ce nu trebuia. Elita tehnocratică ne spusese să credem în generarea nelimitată de bogăție, însă adevărul era că viitorul le aparținea numai celor inteligenți din Silicon Valley. Ar fi trebuit să înțelegem singuri toate acestea cu mult înainte să se întâmple. Sub acest aspect, noi înșine am fost vinovați de criză. Când Levchin l-a abordat în acel amfiteatru gol în 1998, Thiel își însușise mentalitatea mimetică de a cuceri lumea, însă îi lipseau mijloacele necesare. Avea câteva investiții cu risc ridicat eșuate la activ, iar în viitorul său nu se întrevedea nimic promițător. Nici măcar o idee. În 1998, Internetul abia apăruse. Dar nimeni nu înțelesese până atunci cum să-l transforme într-o valoare monetară - specula Peretti. Sfântul Graal din Silicon Valley - mai evoca jurnalistul BBC - era inventarea unui sistem de plată online sigur. Cel care avea să-l creeze avea să stăpânească secolul viitor. Era ceva la care Thiel și Levchin râvneau deopotrivă. Levchin era un geniu în materie de criptare, dar Thiel era specialistul în finanțe. Levchin avea deci nevoie de Thiel ca să fie sigur că ideile lui despre criptarea unui sistem de plată online nu aveau să eșueze ca toate celelalte. Acesta era motivul pentru care se dusese la acea conferință, la care nu venise aproape nimeni. Thiel și Levchin au stat de vorbă mai puțin de zece minute, dar a fost suficient. S-au înțeles atunci să pună bazele unei companii numite Confinity.

Alianța cu un alt rebel

„Am petrecut cu Peter mult timp gândindu-ne la diverse idei pentru diferite tipuri de piețe. Până la urmă, am hotărât că voiam să încercăm ceva cu criptomonede pe dispozitive Palm Pilot. Eram convinși că acesta avea să fie viitorul lumii”, avea să rememoreze ulterior Levchin. „Adevărul era că, în pofida ambiției lor, Thiel și Levchin nu se deosebeau cu nimic de miile de antreprenori din domeniul tehnologiei care se înghesuiau pe la diverse cafenele din California: niște căutători care cerneau nisipul, în marea goană după aurul Internetului. Nu exista niciun motiv pentru care ei ar fi trebuit să fie primii care să dea lovitura. Și totuși, între ei și ceilalți exista o diferență”, remarca Jacques Peretti. În ce consta diferența? „Ei au văzut în tehnologia Palm Pilot ceva ce nu a mai văzut nimeni altcineva: un proto-iPhone, unul care putea fi folosit pentru cumpărare și vânzare”. În 2000, la un an de la înființarea companiei Confinity, Levchin și Thiel s-au întâlnit cu un antreprenor care înțelesese însemnătatea cercetării asupra durerii neuronale pe care o produce plata cash: Elon Musk. Asemenea lui Thiel, Musk era un vizionar, unul atent la viziunile altora. Douăzeci de ani mai târziu a devenit cunoscut drept omul care face tot ce se poate pentru colonizarea planetei Marte și pentru salvarea omenirii de încălzirea globală printr-un exod planetar. Musk a inspirat personajul interpretat de Tony Stark în seria de filme Iron Man (Omul de oțel). Asemenea lui Thiel, Musk a crescut în Africa de Sud și a devenit un spirit profund antiautoritar, cu o ambiție feroce, ca urmare a unor traume din copilărie. Musk a fost hărțuit la școală cu atât de multă agresivitate, încât a ajuns chiar și la spital, în stare de inconștiență, în urma unei bătăi.

„Mafia PayPal”

În 2000, Musk și-a folosit banii pe care îi câștigase din prima lui afacere, Zip2, pentru o fuziune cu compania lui Thiel și Levchin, Confinity. El a intuit potențialul viziunii lor. Dacă această companie putea crea posibilitatea tranzacțiilor criptate și securizate, a spus Musk, ea avea să dețină cheile împărăției consumului nelimitat. Dar ca să vândă consumatorului acest serviciu ca pe o modalitate de eliminare a durerii neuronale - cu alte cuvinte, ca să transforme această inovație tehnologică inteligentă, dar de mici dimensiuni și care putea fi furată de alte companii inteligente din Silicon Valley, într-un brand de renume mondial care să cucerească lumea -, ei aveau de făcut un lucru foarte important. Să le promită consumatorilor că o astfel de tranzacție avea să fie instantanee: „la un click distanță“. „Thiel a adus în echipă un tip super deștept de pe Wall Street, care știa cum să facă bani, Jack Selby - menționa Jacques Peretti. L-am întâlnit în birourile lor uriașe din San Francisco, învecinate cu cele ale lui George Lucas, decorate cu mobilier în stil scandinav specific anilor 1950 și încărcate de rafturi pline de cărți de filosofie: Kierkegaard, Ayn Rand, Marx și operele complete ale lui Donald Trump. Jack a intrat dezinvolt, asemenea personajului principal din Marele Gatsby, cu părul dat pe spate și cu pantofi de navigație uzați, de parcă tocmai coborâse de la bordul iahtului personal (de fapt, tocmai coborâse de la bordul avionului personal)”. Ce i-a dezvăluit Jack Selby atunci jurnalistului BBC? „Adevărul - a comentat Selby - e că nu prea știam dacă vom supraviețui. A fost îngrozitor de riscant. Însă Peter a fost genial, pentru că și-a dat seama că trebuia să ne lansăm în această afacere înainte să explodeze bula afacerilor online. Spargerea bulei a curățat uscăturile și Peter a știut că cei rămași în picioare aveau să fie mari. Ne-am asigurat că noi vom fi printre aceia”. Noua lor companie s-a numit PayPal, iar promisiunea lor suna bine: „La un click distanță“. Patru bărbați aveau acum cheia care avea să deschidă oportunitățile Internetului. În 2002, la numai un an distanță, PayPal a încheiat o afacere de 1,5 miliarde de dolari cu eBay. Internetul reprezenta acum o piață unde se puteau face tranzacții prin PayPal, iar PayPal era acum un sistem de plată acceptat în peste 70% din licitațiile eBay. Fondatorii PayPal erau acum niște legende în Silicon Valley. Au devenit cunoscuți ca „Mafia PayPal”, etichetă care nu l-a făcut niciodată pe Jack Selby să roșească. Dimpotrivă: „Da, așa ne-au zis. Ce mai conta, ne atinsesem scopul. Eram printre cei mari”. Și acolo au rămas.

403 milioane este numărul conturilor PayPal active în întreaga lume. Volumul plăților efectuate prin PayPal a atins 1,1 trilioane de dolari doar în ultimele douăsprezece luni

27.700 de angajați are PayPal. 35.867 de tranzacții financiare pe minut sunt înregistrate la PayPal

