Corina Popescu, directorul general al Grupului Electrica: „Suntem mai mult decât un furnizor de energie. Suntem un partener care oferă prețuri stabile și predictibilitate”

Liberalizarea pieței de energie electrică poate aduce, pe termen lung, beneficii pentru consumatorii casnici, în condițiile în care aceștia știu cum să își aleagă corect furnizorul de energie și ce trebuie să urmărească în contractele din piața concurențială. Despre evoluția pieței și care sunt efectele ultimelor decizii asupra consumatorilor finali, dar și despre prețurile aplicate, campania de informare a tuturor categoriilor de clienți și în ce zone vrea să se extindă Electrica Furnizare, am discutat cu directorul general al Grupului Electrica, Corina Popescu.

Reporter: De ce a crescut prețul energiei electrice? Care sunt schimbările majore aduse de liberalizarea pieței energiei electrică?

Corina Popescu: Pentru a înțelege transformările din piața energiei electrice, trebuie să cunoaștem întregul context, iar prima etapă a liberalizării în România a avut loc în 2007. Începând cu acel an, orice consumator casnic sau noncasnic putea să aleagă să își schimbe furnizorul și să migreze din piața reglementată, unde beneficia de servicii reglementate și tarife aprobate de autoritatea de reglementare, în piața liberă, în care putea opta pentru un contract cu un preț negociat. Atâta vreme cât aceste tarife reglementate nu reflectau un preț de achiziție a energiei de pe piața en-gros, egal cu cel din piața liberă de pe platformele OPCOM, ci se bazau pe un preț mediu de achiziție, obținut în baza unor contracte reglementate și aprobate de autoritatea de reglementare, beneficiind astfel de o energie mai ieftină, tarifele reglementate au fost tot timpul mai mici decât cele care se stabileau în piața liberă. În aceste condiții, niciun client nu avea interesul să migreze din piața reglementată în cea concurențială. După anul 2012, când România a implementat o nouă versiune a Legii Energiei în urma discuțiilor existente la nivelul Comisiei Europene, care spunea că nu mai trebuie să avem tarife reglementate sau intervenții în piața en-gros și nici să stabilim tarife pentru consumatorii finali, a început un proces treptat de liberalizare. Acesta a constat în faptul că pe factura consumatorului final existau două tipuri de tarife, deschiderea făcându-se progresiv, iar la fiecare 6 luni se schimba procentul pe care componenta de piață liberă o avea în factura finală. Furnizorul, care acționa precum actualul furnizor de serviciu universal, primea o cantitate de energie reglementată și mergea apoi pe piețele libere să cumpere acel procent de energie de care avea nevoie ca să acopere consumul clienților finali, iar tariful era un mix între piața reglementată și componenta piață concurențială, menționată de altfel și în factură. În anul 2018 urma să avem 100% piață concurențială, deci să se liberalizeze complet piața. La acel moment, ANRE a intervenit, ca urmare a modificării cadrului de reglementare și a re-reglementat. De ce? Pentru că în momentul în care a rămas doar această componentă liberalizată, s-a întâmplat, în anul 2018, exact ceea ce se întâmplă astăzi - creșterea tarifelor la consumatorii finali. Energia ieftină de la marii producători, cum ar fi Hidroelectrica și Nuclearelectrica, nu mai era direcționată către acest segment de clienți, ci era vândută în piața liberalizată, la prețul pieței. În aceste condiții, la acel moment, s-a intervenit și, prin OUG 114/2018, s-au re-reglementat tarifele la clienții casnici, cu intrare în vigoare la data de 1 martie 2019, data de la care tarifele reglementate au avut din nou în componența lor energie ieftină, alocată cu prioritate pentru această categorie de consumatori, prin Decizii emise de către ANRE. Acum, pentru că atât Comisia Europeană, cât și directivele europene spun că un stat membru nu mai are dreptul să intervină sau dacă intervine trebuie să o facă pe o perioadă limitată și cu notificare și justificare în piața en-gros, am ajuns în situația în care piața energiei electrice s-a liberalizat, iar producătorii merg în piața liberă, unde se stabilește un preț de achiziție a energiei en-gros, în funcție de cerere și ofertă. Creșterea pe care o vedeți este cauzată în principal de această majorare a costului de achiziție a energiei pe piața en-gros. Ca să explic mai plastic, dacă un angrosist cumpără zahăr cu 5 lei pe tonă și peste noapte va cumpăra zahărul cu peste 7 lei pe tonă, el, în momentul în care va vinde en-detail, trebuie să reflecte în prețul de vânzare nu 5 lei, ci 7 lei, deci va înregistra o creștere a tarifului. Nu furnizorii sunt cei care cresc prețurile energiei electrice, majorările vin ca o consecință a faptului că masa de clienți casnici nu mai poate beneficia de acea energie ieftină, la prețuri reglementate.

Reporter: În contextul liberalizării pieței energiei electrice, care sunt schimbările pentru consumatori? Dar provocările cărora trebuie să răspundă compania Electrica?

Corina Popescu: Beneficiile potențiale ale liberalizării pieței energiei pentru consumatori au existat și în trecut, pentru că, așa cum am explicat, consumatorul, chiar și cel casnic, putea să schimbe furnizorul și până acum. Pe termen lung, beneficiile există, dar clienții trebuie să fie foarte atenți în momentul în care își aleg oferta: să nu se uite doar la preț, ci și la condițiile contractuale. Ei au voie să își schimbe oricând doresc furnizorul, cum găsesc o ofertă mai avantajoasă pot merge către altcineva. Furnizorul pe care îl au astăzi nu are dreptul să blocheze sub nicio formă dorința consumatorului de a se îndrepta către alt furnizor. Practic, se ajunge la o concurență mare pe acest segment de furnizare, iar furnizorii sunt obligați să-și eficientizeze activitatea și să își reducă costurile în așa fel încât să facă față acestei provocări. Rămâne important cum reușesc să achiziționeze energia electrică de pe piața en-gros și să diversifice această achiziție de energie. Beneficiile erau și înainte de 1 ianuarie 2021. De ce nu s-a întâmplat migrarea dintr-o parte în alta? Din cauza prețului! Atât timp cât a fost un preț mult mai mic în piața reglementată, de ce ar fi optat consumatorii să meargă în piața concurențială, unde ar fi plătit un preț mai mare? Doar dacă aveau alte beneficii suplimentare, alte lucruri care să îi atragă, de exemplu, pe lângă achiziția de energie electrică, primeau și alte tipuri de servicii care îi ofereau consumatorului beneficii suplimentare. Din vânzarea unei mărfi, încet, încet, furnizorii trebuie să meargă spre vânzarea unor servicii. Din punct de vedere al companiei, provocările sunt ca, într-o perioadă foarte scurtă, să reușim să facem față acestui aflux de cereri, să reușim să explicăm clienților corect care sunt beneficiile dacă rămân clienți Electrica Furnizare, să dovedim că suntem un partener de încredere pe o perioadă lungă, să venim în sprijinul lor. O altă provocare pe termen mediu și lung este aceea că trebuie să diversificăm sursele de achiziție a energiei electrice, inclusiv prin a avea propria producție în interiorul Grupului, în așa fel încât să reușim să fim competitivi într-o piață tot mai concurențială.

Reporter: Care este planul de informare a clienților și atragerea acestora în piața concurențială?

Corina Popescu: Provocarea pe termen scurt este să reușim să fim un „traducător” pentru clienți și trebuie să găsim acele mesaje și acele canale care sunt utile diferitelor tipuri de consumatori. Sunt clienți obișnuiți să-și gestioneze diverși furnizori de servicii în digital și, în acest caz, trebuie să le traducem beneficiile și să le atragem atenția cu privire la elementele importante, să le oferim servicii și noi funcționalități digitale, să încheie contractele cât mai ușor în format digital, să primească facturi în format electronic și așa mai departe. O provocare și mai mare este să transmitem aceleași mesaje și către categoria de consumatori care nu are acces la internet sau știință să gestioneze acest canal - acei clienți către care trebuie să mergem cu mesajul explicat clar pe canalele de informare cu care aceștia sunt obișnuiți. Către dumnealor trebuie să ne îndreptăm prin alte canale de comunicare și să nu ne limităm la informarea transmisă într-un plic. De multe ori, oamenii au nevoie de cineva care să le explice, să îi asigure că au înțeles corect și asta ține, uneori, de comportamentul nostru, al românilor - simțim nevoia de a interacționa direct, de a avea pe cineva lângă noi care să ne spună pe înțelesul nostru ce înseamnă această liberalizare, cum ne impactează, cu cât poate crește sau cu cât se poate diminua factura, cum putem evita anumite capcane din contracte sau cum putem minimiza eventuale costuri suplimentare. Mesajele trebuie transmise în funcție de categoriile de consumatori. Fiecare trebuie să înțeleagă corect ce înseamnă liberalizarea pieței de energie în România și care este efectul din perspectiva lui. Pentru anumite categorii de consumatori finali, cum sunt consumatorii vulnerabili, faptul că nu mai au acces la o energie ieftină poate să aibă un impact major, iar aici statul poate să intervină și să definească instrumente pentru a-i proteja. Celelalte categorii de consumatori plătesc un preț corect pentru energia electrică pe care o consumă. Dacă nu sunt mulțumiți de serviciile furnizorului pe care îl au astăzi, se pot îndrepta către alți furnizori, astfel încât nevoile lor să fie adresate cât mai bine.

Reporter: După 1 ianuarie 2021 au venit mulţi clienţi casnici noi spre dumneavoastră? De ce ar alege un client Electrica Furnizare?

Corina Popescu: Comparativ cu perioada anterioară, am avut aproximativ 10.000 de clienți pe zi care s-au îndreptat către Electrica Furnizare, solicitând să treacă în piața concurențială. Suntem pregătiți să preluăm toate solicitările clienților, iar în acest sens, Electrica Furnizare își diversifică constant canalele de contact și a simplificat foarte mult procesul de contractare. Ce ne dorim în momentul în care preluăm acești clienți este să avem o abordare corectă față de ei, să îi informăm și să îi îndrumăm corect. Electrica Furnizare este un partener care oferă prețuri stabile, pe termen de cel puțin un an de zile, și nu unul care să atragă clienții cu prețuri pentru o perioadă de 3 luni sau 6 luni, după care să le majoreze. Acesta este și motivul pentru care am menționat că este important, în calitate de clienți, să vedem clar, în momentul în care semnăm contractul, pe ce termen se oferă acel preț - un preț care în primul moment poate să pară foarte bun, dar după câteva luni se poate majora astfel încât clientul ajunge, în final, să plătească mai mult. Suntem un partener care și-a diversificat oferta, nu mai suntem un simplu furnizor de energie electrică. Am propus clienților alte servicii conexe pe lângă energie electrică, astfel încât vindem și gaze naturale, pentru că migrăm spre oferirea de servicii integrate. Acesta este dezideratul pe care ni l-am propus și prin strategia Grupului Electrica și primele semne ale acestei schimbări au început să se vadă. Monitorizăm la nivelul pieței de energie care este satisfacția clienților. Există niște indicatori specifici, de exemplu NPS-ul, care ne arată gradul de satisfacție a clienților; în anul 2020, suntem pe locul întâi, ceea ce înseamnă că ceea ce facem, facem bine și că direcția în care ne îndreptăm este una corectă. Sunt și alte rapoarte care arată faptul că reușim să răspundem favorabil așteptărilor clienților noștri și, în acest sens, menționez raportul „Excelență în Experiența Clientului 2020”, realizat de KPMG România și publicat în luna noiembrie 2020, potrivit căruia Electrica Furnizare este pe locul 2 în clasamentul brandurilor din sectorul Utilități. Ne clasăm, la nivelul întregii piețe, pe locul 3 din punctul de vedere al creșterii semnificative a indexului Customer Excellence Experience Index.

Reporter: Și pentru că am vorbit de informare, care sunt principiile ce trebuie să stea la baza alegerii furnizorului?

Corina Popescu: Consumatorul trebuie să se uite, desigur, la preț, dar trebuie să verifice cât timp acel furnizor îi garantează prețul. Dacă este o ofertă pentru o perioadă de 3 luni, 6 luni, trebuie să verifice în contract și dacă nu cumva sunt clauze prin care furnizorul i-ar percepe o penalitate în condițiile în care ar vrea să se îndrepte spre alt furnizor. Fiecare consumator, și aici vine cumva partea dificilă, trebuie să își schimbe mentalitatea și să se deschidă către informare, la rândul lui. Pe site-ul ANRE există un comparator de prețuri la nivelul fiecărui județ. Consumatorul trebuie să facă o comparație corectă a acestor prețuri, pentru că tarifele de distribuție diferă la nivelul regional și dacă, pe lângă costul de achiziție a energiei, se introduce un tarif de distribuție diferențiat pe zone geografice, atunci se ajunge la un preț final pe factură diferit. Electrica Furnizare, pe anumite regiuni este lider, în alte zone sunt alți furnizori care ne concurează, dar corect este ca fiecare client să verifice prețul pentru regiunea sa și să nu se lase influențat de comparația între prețul din București vs un preț din Brașov sau din Baia Mare, Timișoara sau Tulcea.

Reporter: Care sunt ofertele-vedetă ale companiei în piața concurențială?

Corina Popescu: Sunt mai multe tipuri de ofertă pe care le avem. Ele trebuie cumva particularizate pentru fiecare tip de consumator. Pentru un consumator din zona rurală și de urban mic sau care, indiferent de zonă, are un consum relativ mic, de până la 100 de kWh/lună, cea mai bună ofertă este „Stabil”, ofertă care ref lectă doar prețul de energie electrică. Aici, există și posibilitatea de comparație între tariful pentru serviciu universal și tariful acesta simplu, doar preț de energie electrică. Pentru alți consumatori, puțin mai diversificați ca obiceiuri de consum - de exemplu consumatorii care doresc să primească factura în format electronic și preferă ca relația cu furnizorul lor să se desfășoare exclusiv online, care au și un consum mai mare de 150 kWh/lună, este mai potrivită oferta „Mobil”. Faptul că putem interacționa electronic reduce costurile și atunci această reducere este reflectată, evident,în prețul către clienți. Este un tip de tarif care include un preț al energiei electrice, plus un abonament zilnic, dar când se face calculul la nivelul facturii, tipul acesta de tarif conduce către o factură mai mică decât în cazul aplicării unui preț de energie electrică simplu, raportat la un consum mai mare. Sunt alte categorii de consumatori care au consumul mai mare în timpul nopții și în perioada de weekend. Pentru aceștia, am dezvoltat oferte de tip Time 30 și Time 45, oferte care stabilesc tarife diferențiate pe ore. Astfel, pe orele de zi este un tarif mai mare, pe orele de noapte este un tarif mai mic. Nu în ultimul rând, menționez și ofertele de tip „servicii cu valoare adăugată” - acele pachete care conțin, pe lângă oferta de energie electrică, și servicii de Asistență Tehnică de Urgență și Asigurarea de Bunuri, cum este cazul Electrica 3in1 sau oferta „Împreună”, potrivită pentru cei care caută confortul unui contract cu un singur furnizor, atât pentru gaze naturale, cât și pentru energie electrică, adică simplu: energie. Sunt două tipuri de oferte care, practic, ne arată direcția în care ar trebui să se îndrepte un furnizor modern din piața de energie.

Reporter: Electrica Furnizare are un portofoliu de peste 3,2 milioane de clienți casnici în 18 județe. Țintește în acest moment și consumatorii din zone considerate netradiționale?

Corina Popescu: Sigur, suntem deja prezenți și în zone netradiționale ale Electrica Furnizare, așa cum și ceilalți furnizori de servicii universale încearcă să ajungă în zonele noastre tradiționale. Și până la urmă, despre asta este vorba când se liberalizează piața. Nu mai ai un areal fix în care îți desfășori activitatea, ci începi să îți extinzi activitatea și să te uiți la întreaga piață.

Despre Electrica S.A.

Cu o experiență de peste 120 de ani, Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice. Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată cu succes la Bursa de Valori București și London Stock Exchange, încă din anul 2014, și deține, prin compania Electrica Furnizare, parte a Grupului, un portofoliu de peste 3,2 milioane de clienți casnici.