Creștere spectaculoasă a afacerilor eJobs. Peste 5,5 milioane de euro în prima jumătate a anului 2021

Cifra de afaceri a platformei de recrutare eJobs România a depășit 5,5 milioane de euro în primul semestru din 2021, cu 70% mai mare comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, arată compania.

"Închidem primul semestru cu o cifră de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, în creştere cu aproape 70% faţă de anul trecut. Această evoluţie nu vine neapărat ca o surpriză pentru că 2020 a fost pentru toată lumea un an de sacrificiu. Vestea bună este că deja am reuşit să depăşim cu aproximativ 10% şi rezultatele aferente primelor 6 luni din 2019, care a fost un an foarte bun pentru piaţa de recrutare şi, implicit, şi pentru noi. În ceea ce priveşte cota de piaţă eJobs continuă să deţină peste 50% din industria locală de recrutare online", a spus Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Creșterea se datorează joburilor tot mai multe postate pe site dar și a serviciilor conexe.

"2020 a fost nu doar un an în care companiile din România şi din străinătate au angajat mai puţin, ci şi un an în care s-a investit mai puţin în tot ce înseamnă relaţia cu candidaţii, cu angajaţii, în brandul de angajator şi aşa mai departe. Din acest punct de vedere, vedem bugete mai mari alocate în direcţii precum campanii de digital sau de conţinut, de promovare prin new media sau activări pentru candidaţi şi angajaţi. Creşterea preocupării în această zonă vine şi de pe urma faptului că trebuie recuperată pauza de anul trecut", a explicat acesta.

Cele mai bune lunii au fost mai și iunie, ultima fiind cea mai profitabilă după ianuarie 2020. În cele două perioade s-au înregistrat 35.000 de joburi șoi și 1,1 milioane de aplicări.

Peste 170.000 de locuri de muncă și 1,7 milioane de aplicări au fost postate pe platformă în cele șase luni de la începutul anului.

Totodată, start-up-urile au reînceput să facă angajări, circa 4.000 au căutat salariați în această perioadă, cu 52% mai multe față de 2020.

Și companiile din străinătate recrutează angajați, mai ales în sectoarele afectate de pandemie.

"Vorbim deja despre 35.000 de joburi noi postate lunar de companii şi despre sectoare în care angajatorii au realmente dificultăţi în a găsi candidaţi, precum IT, HoReCa sau agricultură, deci demersurile lor de a-şi întregi echipele se derulează la turaj maxim. Rezultatele de la final de an depind foarte mult de contextul economic pe care l-ar putea genera un eventual val 4, însă toate semnalele ne arată nu doar că nu va exista o nouă frână în recrutări, ba chiar că, din toamnă, cei mai muţli dintre angajatori vor reveni la ceea ce ştiam în 2019, respectiv munca de la birou, în condiţii normale", arată Badea.