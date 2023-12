Analist economic, despre majorarea pensiilor din 2024: „Ca putere de cumpărare, pensionarii pierd”

Pentru o pensie de 1.785 lei, majorarea de 13,8% înseamnă 246 de lei, adică aproximativ 8 lei pe zi. Cu toate acestea, experții susțin că această majorare nu va acoperi inflația, care a fost de aproximativ 16,7% în 2022, iar prognozele pentru 2023 indică o inflație în jurul valorii de 10%.

Analistul economic Cristian Păun remarcă că pensionarii pierd putere de cumpărare, considerând majorarea insuficientă în contextul inflației ridicate. El subliniază că majorările salariilor minime trebuie gestionate cu atenție pentru a nu afecta economia reală.

„Salariul minim trebuie să țină cont de productivitatea muncii în fiecare sector și să fie rezultatul unei negocieri între sindicate și patronate", a declarat Păun. El a avertizat asupra utilizării salariului minim ca pârghie politică electorală, susținând că acesta trebuie să reflecte cererea și oferta de pe piața muncii.

Pentru a sprijini creșterea salariilor, Păun a subliniat importanța educației, specializării și diversificării surselor de venit pentru angajați. Totodată, el a încurajat promovarea antreprenoriatului și atragerea de investitori noi în economia românească.

Cu toate acestea, aproximativ 1,5 milioane de români continuă să fie plătiți cu salariul minim, iar Păun subliniază necesitatea unor eforturi susținute pentru a evita limitarea la acest nivel salarial și pentru a stimula creșterea economică.

„În primul rând, aceste majorări, dacă ne referim la pensii, sunt absolut normale și din punctul meu de vedere sunt oarecum insuficiente, pentru că rata inflației a fost într-adevăr de vreo 16,7%.

A fost un ritm de creștere a salariului mediu net brut ca fiind negativ și a mai tras în jos această majorare, dar de fapt, ca putere de cumpărare, pensionarii pierd.

De la 1 ianuarie, le crește pensia, dar doar cu 13,7%, și nu cu 16,7% cât a fost inflația în 2022, ca să nu mai spunem că inflația în 2023, cel puțin pe zona pensionarilor, eu zic că se apropie mai degrabă de 10%.

Deci pensionarii au pierdut undeva la un sfert din puterea lor de cumpărare şi fără această majorare de la 1 ianuarie, mie mi se pare că li se face o foarte mare nedreptate.

Legat de celelalte salarii - salariul minim tu poți să-l crești, poți să-l faci 10.000 euro mâine.

Problema este dacă economia reală poate să plătească acest salariu minim și din punctul meu de vedere trebuie să creștem aceste salarii minime, poate sectorial, într-o negociere mai degrabă sindicate-patronate și să ținem cont de productivitatea muncii în fiecare sector.

Apoi, să nu mai folosim acest salariu minim oarecum ca o pârghie politică electorală, pentru că el nu are treabă cu așa ceva. El are treabă cu economia reală. Această sumă (181 de lei - n.r.) nu acoperă tot ce s-a majorat în ultimul an.



Tot ce trebuie să înțeleagă românii - şi cei care sunt angajați și românii care sunt angajatori, patroni - este că trebuie să facă tot posibilul să nu fie plătiți cu salariul minim.

Până la urmă, salariul tău este plătit de ceea ce produci tu și atunci tu trebuie să faci eforturi să te educi, să te specializezi, să ai poate un al doilea job, să încerci pe cât posibil să nu te limitezi la acest salariu minim și asta înseamnă foarte multe, inclusiv pe zona de antreprenoriat, pe zona patronatelor şi pe zona guvernării.

Economia trebuie să înflorească și trebuie să aducem investitori noi în economia românească care să se bată pe cei care sunt angajați în economia reală. Doar așa putem crește sănătos salariile.

Această creștere din pix este iluzorie, adică să te apuci tu să crești salariul minim cum vrei tu, ca Guvern. Nu e în regulă să faci asta, salariul fiind un preț al pieței muncii, rezultatul cererii și al ofertei de muncă din piață", a spus Cristian Păun, analist economic, luni, la Antena 3 CNN.