Cum sa alegem vestiarele potrivite pentru compania noastra?

Pentru a amortiza investiția făcută atunci când achiziționăm vestiare este important ca acestea să fie alese corespunzător. Deși pe piață există multe modele, de la producători din China, Polonia, Italia, România etc. caracteristicile diferă, la fel calitatea și pretul. Durabilitatea acestora este, de cele mai multe ori, direct proporțională cu prețul și calitatea produselor. Pentru a diferenția modelele calitative de cele economice, echipa noastră vă propune câteva recomandări de care să țineți cont în procesul de achiziție:

Dimensiunile vestiarului

Prima intrebare atunci cand decideti sa achzitionati vestiare este cea legata de ceea ce doriti sa depozitati, implicit, cât de mari sau mici trebuie să fie. Nu doriți să fiți surprinși de faptul că nu este suficient spațiu de depozitare în interior, astfel ca stabilirea nevoilor utilizatorului este foarte importanta.

Tipul dulapurilor de vestiar

In functie de nevoile de depozitare ale operatorilor si de spatiul disponibil pentru amplasarea dulapurilor, acestea pot fi traditionale – cu usa intreaga, dulapuri vestiar cu mai multe cusete, cu usi suprapuse, pentru distributia imbracamintei sau dulapuri cu casete mici pentru depozitarea obiectelor de mici dimensiuni (telefoane, tablete, documente). O alta caracteristica pentru vestiare ce trebuie luata in considerare este amplasarea: cu soclul, cu picioare sau pe suport cu banca. Determinati cu exactitate detaliile si alegeti in final vestiarul potrivit.

Care este bugetul dumneavoastra?

Cele mai multe vestiare sunt disponibile in multe culori, materiale, accesorii, stiluri și opțiuni de durabilitate diferite. Important este să folosiți cat mai eficient bugetul pe care îl aveți la dispoziție pentru a obține soluția care se potrivește cel mai bine. Vestiarele sunt o investiție pentru o perioada mai mare de timp, iar un furnizor cu o gamă largă de dulapuri customizabile este important.

Luați în considerare mediul in care vor fi utilizate

Incaperea vestiarelor este un alt aspect de care trebuie sa tineti cont. Se vor așeza într-o zonă aglomerată unde ar putea fi lovite și unde este necesară durabilitatea?

Aveți nevoie mai degraba de un design elegant care să se potrivească cu birourile moderne?

Mediul in care vor fi amplasate este unul expus umezelii?

Răspunsul la aceste întrebări va ajuta la determinarea modelului care se va plia cel mai bine pentru dumneavoastra.

Luați în considerare modelele personalizate

VIVA FACILITIES ofera o gamă largă de vestiare potrivite nevoilor majorității clienților, dar cel mai bun mod de a garanta cu adevărat că veți alege varianta perfecta este aceea de a alege dulapuri personalizate. Mulți clienți ai Viva Facilities aleg dulapuri personalizate atunci când au în vedere ceva foarte specific.

Prezentare si design

Alegerea dulapurilor pentru vestiar spune ceva despre statutul și imaginea organizației dumneavoastra. Indiferent dacă au un spatiu amenajat special sau sunt amplasate lângă intrarea în unitatea dumneavoastra, gândiți-vă la ce impresie doriți să facă vestiarele.. Culorile și simțurile joacă un rol semnificativ, deci luați în considerare finisajul vopselei, culoarea usilor, designul, posibilitatea de a achizitiona dulapuri de vestiar cu poze sau logo-ul companiei imprimat pe usi.

Sisteme de inchidere

Odata stabilite prezentarea și funcționalitatea, nu uitați unul dintre cele mai importante aspecte: asigurarea bunurilor personale sub cheie. La VIVA FACILITIES, clienții noștri pot folosi vestiarele pentru a depozita cele mai diverse lucruri, de la arme de foc și documente sensibile pana la componente hardware, manuale, telefoane mobile și haine de lucru.

Ceea ce va fi depozitat in vestiare si modul cum vor utiliza operatorii dulapurile (una sau mai multe persoane vor utiliza pe rand acelasi dulap) va determina ce nivel de sistem de inchidere este necesar, variind de la lacate și încuietori simple cu cheie, până la incuietori cu cifru, încuietori digitale și alte tipuri de mecanisme. Discutați cu un expert al echipei noastre pentru a afla ce este potrivit pentru dumneavoastra.

Caracteristici de proiectare exterioare

Gândiți-vă la modul în care utilizatorii vor dori să folosească vestiarele. Trebuie ca partea de sus a dulapului să fie plată pentru depozitarea suplimentară a obiectelor mari? Sau ați prefera un acoperis înclinat pentru a evita asezarea obiectelor deasupra? Doriti ca vestiarele sa fie pe picioare metalice sau pe soclu?. Gradul de ventilare, este un alt aspect important, ce poate fi reglat prin numarul si dimeniunea fantelor de aerisire.

Caracteristici de proiectare interioara

Caracteristicile de proiectare interioara pot include polite suplimenare pentru incaltaminte, cârlige pentru articole ce se pot agata și compartimente pentru haine de lucru si haine personale (curat/murdar), suport umbrela, suport prosop, oglinda, etc

Constructie sudată sau componibile

Modelele de vestiare componibile, desi au un pret mult mai mic, nu sunt recomandate pentru utilizare intensă și pe termen lung. Acestea, de obicei, au o portanță și o rezistență mult mai mică decât vestiarele metalice cu o construcție sudată. Vestiarele sudate se livrează montate, asigură o portanță mai mare și sunt mult mai sigure pentru a păstra obiecte de valoare sau pentru utilizare intensă, fiind mai rezistente în timp.