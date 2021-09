Cum te poate ajuta SEO sa ajungi la un numar mai mare de clienti?

Daca detineti deja un website, cu siguranta termenul de SEO nu va este strain. Fiecare proiect online trebuie sa fie optimizat de catre specialisti pentru a se bucura de vizita unui public larg. Mai exact, cu cat site-ul pe care il detineti este mai bine optimizat, cu atat acesta va primi o pozitie mai buna in motorele de cautare. Aceasta este o definitie scurta, nu foarte clara, pe care o s-o detaliem in urmatoarele randuri.

SEO este un proces care se desfasoara pe toata durata prezentei online a proiectului si care aduna strategii din marketing, content writing si diferite metode prin care puteti atrage mai multi potentiali clienti. Continutul care trebuie sa apara pe un website trebuie sa tina cont de anumite reguli dictate de motoarele de cautare. In acelasi timp, textul trebuie sa fie unul atragator si pentru utilizatorii care citesc acest informatii.

Ce iti poate oferi o agentie SEO in 2021?

Lucrurile au evoluat frumos in ceea ce priveste serviciile SEO profesionale. Specialistii care stapanesc aceasta practica de promovare a website-urilor folosesc o multime de tool-uri si sunt mereu la curent cu ultimele modificari ale algoritmului oferit de Google. Fiecare website este diferit, deci procesul de optimizare nu poate fi identic cu al unui alt proiect online.



Iata care sunt serviciile cuprinse in pachetul de SEO al unei agentii de digital marketing din 2021:

Alegerea cuvintelor cheie

Este unul dintre cele mai importante aspecte din procesul de optimizare. Daca nu stiti care sunt intentiile de cautare a publicului dumneavoastra tinta, este aproape imposibil sa deveniti numarul 1 in acea nisa. Pe website-ul de prezentare a afacerii trebuie sa se regaseasca mai multe cuvinte si expresii cheie preferate de utilizatori. Acestea pot fi alese cu ajutorul unui tool oferit de Google.



Folosind aceste cuvinte cheie veti putea creste in motoarele de cautare. Aceste cuvinte si expresii vor fi folosite atat in SEO on site, cat si in SEO off site.

Codul HTML al site-ului trebuie sa fie optimizat

Sunt aspecte pe care tindem sa le evitam, dar care conteaza extrem de mult pentru un rezultat favorabil. Este o activitate pe care utilizatorul nu o vede, dar care conteaza pentru motoarele de cautare. Cu cat structura codului este mai bine organizata, cu atat roboteii motoarelor de cautare vor putea citi mai simplu si mai rapid website-ul.



Optimizarea continutului din website

Se spune ca acesta este cel mai complex punct din procesul de optimizare. Pe website-ul pe care il detineti trebuie sa se regaseasca doar continut de calitate, optimizat atat pentru utilizatori, cat si pentru robotei. Textul trebuie sa fie cat mai aerisit, sa fie bine organizat in pagina, sa contina cuvinte si expresii cheie si sinonime ale acestora.



Un aspect important este reprezentat si de frecventa cu care urcam continut proaspat pe website. Cu cat incercam ca textul din paginile noastre sa fie mai bun, cu atat motoarele de cautare vor aprecia acest lucru si ne vor oferi o pozitie mai buna in SERP.

Optimizarea link-urilor care indica spre website

Parte din SEO off site, optimizarea link-urilor este un proces care nu se opreste deloc atat timp cat website-ul este online. Ce presupune SEO off site? Fiecare proiect online trebuie sa fie recomandat de catre alte website-ul prin link-uri care indica spre acest proiect. Bineinteles, aceste link-uri trebuie sa fie puse pe anumite cuvinte cheie si cu o anumita intensitate. Prea multe link-uri pot dauna, la fel si cele de calitate indoielnica.

De ce trebuie sa colaborezi cu specialisti?

Fiecare greseala pe care o faci poate prelungi procesul de optimizare, iar in tot acest timp concurenta va avea de castigat. Cu cat optimizarea este gestionata de o echipa de specialisti cu experienta, cu atat rezultatele vor fi vizibile intr-o perioada mai scurta.



Este adevarat, oricine poate invata SEO, dar timpul investit in acest proces nu este deloc unul scurt. Mai mult decat atat, trebuie sa testezi constant noile actualizari ale algoritmului si sa poti citi datele oferite de tool-urile de specialitate.



O agentie de digital marketing care ofera servicii SEO profesionale, va avea in portofoliu, pe lang acest serviciu, alte servicii care iti pot aduce public pe website. Este adevarat, doar SEO este serviciul care te poate tine pentru o perioada lunga pe o pozitie buna in cautari, atat timp cat este gestionat corespunzator, dar asta nu inseamna ca PPC sau SMM nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu proiectul tau.



Trebuie sa gasiti un echilibru intre toate aceste procese, iar specialistii din agentii sunt familiarizati cu imbinarea acestor servicii de promovare a diverselor proiecte online.

Servicii SEO: on page si off page

Asa cum am specificat si in randurile anterioare, serviciile SEO sunt impartite in doua mari categorii: on page si off page. Dupa cum va puteti da seama din nume, aceste servicii SEO se deosebesc de modalitatea de optimizare si locul in care este implementat acest serviciu.

Ce inseamna SEO on page?

Ce este optimizarea SEO: SEO on page se ocupa cu optimizarea tuturor resurselor care pot fi regasite in interiorul site-ului. Continutul, imaginile, codul HTML, titlurile, subtitlurile, toate trebuie sa fie analizate si optimizate astfel incat proiectul sa fie cat mai usor de gasit in cautarile din motoarele de cautare.



In functie de numarul cuvintelor cheie alese, acest serviciu se poate intinde pe o perioada mai lunga. De asemenea, daca concurenta ta este una care tine deja cont de acest serviciu, vei obtine mult mai greu locul dorit in cautari.

Ce inseamna SEO off page?

Link-urile care indica spre proiectul tau provenite de pe alte website-ul trebuie sa fie optimizate si trebuie sa fie parte a unei strategii complexe. Tineti cont de calitatea acestor link-uri si nu va grabiti sa achizitionati cat mai multe recomandari de acest gen de pe oricare website va iese in cale. Aveti nevoie doar de backlink-uri de la proiecte de calitate care sunt apreciate de Google.



Diferenta poate fi facuta si de link-urile care provin de pe proiecte din acelasi domeniu de activitate.