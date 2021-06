Cum te poate ajuta un cabinet de avocat din Iasi cu infiintarea Asociatiei de Proprietari?

Atunci cand esti proprietarul unui imobil care face parte dintr-un condominiu – adica o proprietate imobiliara formata din mai multe proprietati individuale, cum este cazul apartamentelor dintr-un bloc de locuinte – drepturile si interesele tale pot fi protejate cel mai eficient prin intermediul unei asociatii de proprietari.

Daca esti din regiunea Moldovei si, impreuna cu alti proprietari, ai decis sa initiezi aceasta procedura, vei avea nevoie de un specialist din cadrul unui cabinet avocat Iasi. Acesta iti va explica legile existente, demersurile pe care trebuie sa le faci, actele necesare constituirii si modul de functionare a asociatiei.

Cadrul legislativ

Intr-un cabinet de avocat din Iasi, iti va fi prezentat si explicat pe larg cadrul legislativ, reprezentat in primul rand de Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 30 iulie 2018.

Termenul de condominiu este definit drept un „imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, in care exista cel putin 3 proprietati individuale reprezentate de locuinte si locuinte sau spatii cu alta destinatie, dupa caz, si cote-parti indivize de proprietate comuna“.

Asociatia de proprietari este definita, la randul ei, drept o „forma de asociere autonoma si fara scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, avand ca scop administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii“.

Cum se infiinteaza si functioneaza asociatia de proprietari?

Odata intelesi corect termenii legii, un specialist din cadrul unui cabinet de avocat din Iasi, asa cum este avocatiasiduhnea.ro, iti va explica in amanunt care sunt pasii necesari pentru infiintarea propriu-zisa.

Trebuie stiut, in primul rand, faptul ca procedura poate fi infaptuita prin decizia a cel putin jumatate plus unul din numarul total al proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unui condominiu. In cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii care sa grupeze fie una, fie mai multe scari, in cazul in care proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune.

Cheltuielile asociatiei de proprietari constituie una dintre cele mai sensibile teme, unde este nevoie de maxima claritate. Intr-un cabinet de avocat din Iasi ti se va explica faptul ca acestea reprezinta totalitatea cheltuielilor sau obligatiilor financiare care sunt legate de exploatarea, repararea, intretinerea, modernizarea, reabilitarea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu le sunt facturate acestora in mod individual.

Acordul de asociere si adoptarea statutului

Acordul proprietarilor privind procedura de infiintare este consemnat in scris, intr-un proces verbal. Consimtamantul este acordat, de regula, in asa-numita adunare de constituire, ocazie cu care este prezentat si adoptat statutul asociatiei.

Statutul include precizari cu privire la denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare, la scopul si obiectul de activitate, la mijloacele materiale si banesti de care dispune asociatia. De asemenea, sunt precizate structura organizatorica, repartizarea cheltuielilor, drepturile si obligatiile membrilor.

In ceea ce priveste membrii, in general exista un administrator, o comisie de cenzori, un presedinte si un comitet executiv format din 3 pana la 11 persoane. De asemenea, periodic pot fi convocate adunari generale. Intr-un cabinet avocat Iasi vei afla care sunt drepturile si obligatiile fiecaruia, astfel incat totul sa functioneze in respectul deplin al legii.