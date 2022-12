Design Web și design grafic – care este diferența dintre ele?

Designul web se rezumă la obiective specifice - de exemplu, vânzarea unuia sau mai multor produse, prezentarea caracteristicilor tehnice și a fotografiilor de produs, prezentarea și vânzarea unui serviciu (inclusiv evenimente etc.) sau o combinație de mai multe obiective simultan. Designul web (denumit și design de site-uri web) este utilizat pentru a crea un site web și pentru a proiecta elemente grafice individuale utilizate în site-urile web de internet. Designul web este o parte a designului grafic. Exemplu de design web - design general al site-ului, design de casete de informații, formulare de contact, butoane, pictograme, procesarea fotografiilor pentru încărcarea pe site-uri, stiluri de: text, anteturi, link-uri, etc. Accesând web design Constanta puteți vedea mai multe exemple.

Cea mai eficientă parte a designului web este animația pe calculator, care poate prezenta afacerea, produsul sau serviciul vostru într-un mod unic și convingător. Atunci când întreținem site-uri web proiectate de alte agenții, deseori trebuie să schimbăm codul sau să înlocuim un anumit element de design cu altul. Acest lucru face parte din soluțiile și serviciile web complete pe care le oferim întreprinderilor mici și mijlocii. Țineți cont de informațiile de mai jos, pentru creare site.

Prețuri design web

Preturile pentru elementele individuale de design pot varia foarte mult, în funcție de complexitatea designului. În funcție de software-ul utilizat, firmele de programare și proiectare au costuri pentru licențe costisitoare pentru mai multe programe de proiectare (pentru grafică raster și vectoriala etc.), ceea ce reprezintă, de asemenea, un factor de preț. Din acest motiv, uneori se aplica prețuri orare, care sunt potrivite pentru firmele mici și mari, în funcție de volumul total al lucrărilor de proiectare. O ultimă parte a activității de stabilire a prețului de proiectare este reprezentată de numărul de versiuni produse și de cate ajustări se vor face la versiunea selectată până la realizarea proiectului final. De exemplu, în cazul unui logo, sunt adesea incluse de la început 2-5 versiuni de bază, fiecare cu o idee diferită. Dintre acestea, se alege o idee care este dezvoltată și se fac până la 3-5 ajustări până când se obține logo-ul final. Daca aveți cerințe sau dorințe suplimentare, orice designer va fi fericit să le asculte, să le ia în considerare și să le implementeze, dar este normal să plătiți un cost suplimentar pentru fiecare retuș. Un ultim lucru despre prețul designului (web design, logo design sau alte elemente), tu decizi ce este mai important, prețul sau designul! Daca este vorba de preț - te mulțumești cu unele imperfecțiuni, iar dacă este vorba de design - plătești în plus și totul este corectat până când nu mai exista "defecte" care să te deranjeze. Și nu uitați - întotdeauna puteți veni cu ceva mai bun, așa că fiecare design are o anumită durată de viață, după care ar trebui să fie înlocuit în totalitate sau îmbunătățit parțial.