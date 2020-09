Directorul General Vascar, despre gama "Alege natural, fara E-uri": Lipsa aditivilor reprezinta o garantie a calitatii

Compania Vascar este unul dintre cei mai importanti producatori de conserve si preparate din carne, cu notorietate la nivel national, dar mai ales in zona Moldovei.

La finalul anului trecut, Vascar a lansat "Alege natural, fara E-uri", prima gama completa de produse din carne care nu contin niciun fel de E-uri, aditivi sau conservanti alimentari. Despre produsele acestei game, dar si despre efortul de a mentine un echilibru intre calitate si gust, ne-a vorbit Vlad Ciuburciu, Director General.

"In cadrul companiei Vascar, o directie strategica importanta este reprezentata de reducerea numarului de E-uri din toate produsele. Gama 'Alege natural, fara E-uri, de la Moldova in Bucate' este deocamdata singura care nu contine niciun fel de conservanti sau aditivi alimentari, insa acest lucru se observa inevitabil si in pretul de la raft. In ceea ce priveste gama extinsa 'Moldova in Bucate' aceasta include doar componente strict functionale, cu rol in realizarea preparatelor", a declarat Vlad Ciuburciu.

"In afara de vinzarea preparatelor din carne, companiile din aceasta industrie mai au un rol, acela de a educa publicul. Trebuie sa le aratam consumatorilor ca nutritia sanatoasa este la fel de importanta ca si gustul exceptional.

Este obligatia noastra sa fim transparenti in ceea ce priveste felul in care sunt realizate produsele noastre, mai ales ca au aparut tot felul de acuzatii nefondate in industria carnii, facute de asa-numiti 'experti' autointitulati. Astfel, tot procesul este 100% transparent, iar pe eticheta sunt disponibile informatii precum ingredientele, originea lor si cantitatea de carne utilizata pentru a obtine un kilogram de produs finit", a explicat Ciuburciu (Vascar).

Cat despre comparatia dintre produsele Vascar care poarta eticheta "Alege natural, fara E-uri" si celelalte disponibile pe piata preparatelor din carne din Romania, Directorul General Vlad Ciuburciu spune ca diferenta este clara.

"Faptul ca aceste produse sunt 100% naturale, nu contin E-uri, aditivi sau conservanti reprezinta o certitudine a calitatii lor. Gustul savuros, dar si felurile nenumarate in care mezelurile, semipreparatele si produsele din conserva pot fi combinate reprezinta alte beneficii. In timp, numarul de produse Vascar fara E-uri va creste", a conchis Vlad Ciuburciu.

Compania Vascar a fost fondata in anul 1984, sub numele de Industria Carnii Vaslui. In 1991, si-a schimbat numele in denumirea actuala, trei ani mai tarziu au fost deschise primele magazine, iar in 2000 au avut loc privatizarea si primele investitii importante.

In 2013, compania trece printr-un important proces de rebranding, atat la nivel corporate, cat si la nivel de brand, fiind elaborate strategii de dezvoltare cu investitii masive. In anul 2015, apare gama completa premium "Moldova in Bucate", iar trei ani mai tarziu - gama "Alege natural, fara E-uri", din ingrediente 100% naturale, ce cuprinde o varietate mare de produse.