Un donator de sânge a investit 50 milioane de lei în titlurile de stat Fidelis, ediția aprilie 2023

Astfel, în primăvara lui 2024, adică atunci când ajung la scadenţă aceste titluri de stat, investitorul va primi principalul plus o dobândă de 3,85 mil. lei, arată calculele realizate de ZF.

Ordinul de subscriere, de 500.000 de titluri de stat, a fost procesat pe 6 aprilie 2023 în sistemul brokerilor de la Bursa de Valori Bucureşti şi a majorat valoarea totală a investiţiilor pe tranşa donatorilor de sânge pentru Fidelis de la 30 mil. lei în şedinţa precedentă la aproximativ 90 mil. lei. Al doilea ordin ca mărime este de 78.000 de unităţi, adică 7,8 mil. lei.

Cel mai probabil astfel de ordine de asemenea dimensiune vor mai continua pe parcursul zilelor de 7 aprilie şi 10 aprilie, când se încheie subscrierea Fidelis, dat fiind faptul că recent au ajuns la scadenţă mai multe emisiuni de titluri de stat, listate în anii trecuţi. Cu alte cuvinte cei care investesc acum în Fidelis sunt cei care au plasat şi în trecut şi care zilele acestea primesc principalul plus cuponul.

„Interesul investitorilor pentru titluri de stat este în continuare ridicat”, spune Răzvan Raţ, director general adjunct al societăţii de brokeraj BRK Financial Group. „Clienţi care subscriu în principal vin cu bani noi în piaţă, nu am observat vânzări de acţiuni sau obligaţiuni pentru a subscrie titluri de stat”.

În ediţia Fidelis, aprilie 2023, donatorii au o dobândă mai mare decât investitorii „clasici”, respectiv 7,7% faţă de 6,7%, aşadar o primă de 100 de puncte de bază, într-un demers al Ministerului Finanţelor pentru încurajarea donării de sânge. Nu se ştie dacă ordinul mamut de 500.000 de titluri de stat a venit prin subscrierea de la brokeri sau prin sindicatul de intermediere.

Situaţia la 6 aprilie pentru Fidelis, aprilie 2023, este în felul următor: 107 mil. lei pe un an cu 6,7% pe an, 67 mil. lei pe trei ani cu 7,35% dobândă pe an şi 90,6 mil. lei pentru tranşa donatorilor de sânge, respectiv 7,7% dobândă pe 1 an.

Pe euro, tranşa pe un an cu 3,7% a strâns 95 mil. euro şi cea pe cinci ani cu 5,8% pe an circa 140 mil. euro. În total 240 mil. euro pe moneda unică europeană, adică echivalentul a 1,2 mld. lei.

„Un interes mai ridicat se vede pe emisiunea în euro, pe tranşa cu scadenţa la 5 ani, dobânda ridicată atragând investitori, dar şi posibilitatea ca pe viitor să ofere un randament peste inflaţie până la scadenţă”, adaugă Raţ.

Cu totul, până acum Fidelis aprilie 2023 are subscrieri de 1,5 mld. lei. Vineri şi luni mai pot subscrie investitorii.

Pe tranşa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 30 septembrie 2022 şi/ sau care donează în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis. Pe lângă o dobândă mai mare, donatorii de sânge pot investi minimum 500 de lei faţă de 5.000 de lei în cazul celorlalte tranşe.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (11 aprilie 2023), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere.

Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanţii Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimată de intrare la tranzacţionare este 18 aprilie 2023.

Din vara lui 2020 şi până la final de 2022, MFP a atras 15 mld. lei de la investitorii care au subscris titluri de stat Fidelis.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorţiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi a transmis angajamentul către Lead Manager.

Consorţiul este format din BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Alpha Bank România, titluri de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori Bucureşti.​

(sursa: Mediafax)