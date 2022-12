Embargo petrolier. UE a stabilit prețul pentru petrolul rusesc

Prin urmare, prețul petrolului rusesc livrat pe mare va fi de 60 de dolari/baril și va fi introdus un mecanism pentru stabilirea plafonului la 5% sub nivelul pieței, scrie Reuters.

"Plafonul de preţ a fost stabilit la 60 de dolari, însoţit de o prevedere pentru a-l menţine la 5% sub preţul pieţei pentru ţiţeiul rusesc, pe baza cifrelor IEA. Polonia are timp până la ora 16.00 CET să fie de acord. Dacă va face acest lucru, mâine va fi o procedură scrisă pentru aprobare", a spus un diplomat european sub protecția anonimatului.

Acordul urmează să fie aprobat de toate statele comunitare prin procedură scrisă.

Totodată, Lituania şi Estonia, care au sprijinit eforturile Poloniei de a stabili plafonul la cel mai redus nivel, sunt de acord cu o limită de 60 de dolari per baril.

Ieri, în jurul orei 13.52 GMT, preţul ţiţeiului rusesc Urlas se situa la 70,3 dolari per baril.

Măsura a fost stabilită anterior de G7 pentru a limita veniturile Rusiei, în contextul invaziei în Ucraina. Cu toate acestea, Moscova a rueșit să-și reorienteze exporturile spre Asia.