Externalizare IT – Soluția eficientă pentru companiile care urmăresc eficientizarea costurilor

Serviciul de externalizare IT poate reduce costurile unei companii cu până la 30%

Externalizarea serviciilor de IT către o echipă specializată care oferă clienților timp de intervenție rapid și personalizat, pot aduce o reducere de costuri de până la 30%. În plus, companiile care aleg outsourcing-ul în detrimentul prestării acelorași servicii cu forțe proprii, economisesc timp prețios și reusesc să eficientizeze procesele de lucru.

Fără doar și poate, externalizarea serviciilor IT este o mișcare strategică inteligentă, căci oferă o serie de avantaje importante pentru business-ul pe care îl administrezi.

Îmbunătățirea stabilitătții sistemului informatic și creșterea productivității

O rețea IT bine pusă la punct reduce considerabil downtime-ul, iar dacă networking-ul este bine gândit încă de la început, costurile vor scădea considerabil și se va observa rapid o creștere a productivității. Decizia de externalizare IT vine la pachet cu cele mi bune sfaturi, bazate pe o experiență îndelungată în domeniu.

Soluționarea rapidă a problemelor grave

De regulă, problemele urgente și grave apar atunci când persoana responsabilă lipseste. Acest lucru nu se întamplă dacă alegi să externalizezi serviciile IT către o companie specializată. Întotdeauna vei avea un specialist la dispoziție care să-ți solutioneze rapid problema aparută.

Riscurile la care te expui atunci când nu iei în calcul serviciile de externalizare IT

Datele îți pot fi furate/exploatate fără să-ți dai seama;

Proasta funcționare a calculatoarelor și perifericelor, incapacitatea de a se conecta la servere, imprimante, mail-uri etc;

Costuri ridicate de achiziție și exploatare atunci când intervine o problemă care în mod normal se poate rezolva simplu și rapid;

Probleme de software și hardware frustrante, ce consumă mult timp valoros;

Lipsa de cunoștință a ultimelor tehnologii ce te-ar puta ajuta în domeniul în care activezi.

Alege un partener de încredere pentru externalizare IT!

Externalizarea serviciilor IT către o echipă de specialiști poate fi cea mai eficientă abordare pentru tipul tău de business! Multe industrii consideră sectorul IT ca fiind o latură indispensabila, cu aplicativitate practică. Integrarea serviciilor IT Outsouring nu doar că va îmbunătăți productivitatea companiei, dar în același timp îți va schimba și percepția cu privire la rolul tehnologiei în activitatea organizației.

Multe companii de succes au început să investească în serviciile de externalizare IT, așa că o infrastructură IT stabilă, scalabilă și bine întreținută poate reprezenta și pentru tine soluție ideală!

MXLine îți oferă servicii de administrare IT sub formă de abonamente lunare, concepute personalizat.

Inovație si flexibilitate sunt cele mai importante atuuri care contează cu adevarat într-o piață competitivă. Nu îți trebuie decât un partener potrivit pe care te poți baza.