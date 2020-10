Florin Cîțu despre inflație și dobânzi. Ce se va întâmpla cu economia

Inflația nu va crește iar dobânzile vor scădea în perioada următoare. Totodată, România nu va mai reveni la o blocare masivă a populației în case iar economia nu se va închide, potriviit ministrului Finanțelor, Florin Cîţu.



"Inflaţia nu va creşte şi dobânzile vor continua să scadă. Au scăzut în fiecare lună anul acesta dobânzile şi vor continua să scadă. Aici, iarăşi, este un atu al României. România mai are loc să împingă economia prin dobânzi. Dobânzile mai au loc să scadă. Rezervele minime obligatorii iarăşi. Deci, lichiditate în economie putem să mai injectăm şi putem să împingem economia", a spus acesta, la Radio Guerrilla.

Totodată, au fost injectați bani în economie, aceasta continuând să funcționeze.



"Risc management, aceasta am făcut. Situaţia arată mult mai bine decât se aşteptau foarte mulţi, pentru că am învăţat o lecţie foarte simplă: banii într-o perioadă de criză trebuie să circule şi dobânzile trebuie să scadă. Politica fiscală anul acesta, cu ce mă ocup eu, a injectat bani în economie. La 25 octombrie erau aproape 16 miliarde de lei rămaşi la companii prin măsurile fiscale pe care le-am luat noi. Am mai băgat 3 miliarde de lei în plus TVA faţă de anul trecut....Am luat în calcul cele mai negre scenarii pentru anul viitor. Ce vreau eu şi am spus din primul moment, nu vom mai închide economia, cum a fost data trecută, două luni de zile, pentru că am învăţat. Şi vă spun că nici atunci nu o închideam dacă găseam rezervele cu ceva în ele. Nu am găsit nimic în rezerve, dar am învăţat cum să navigăm. Este o perioadă dificilă. Trebuie să trăim cu acest risc, dar nu putem nici să oprim economia. Atunci prin reguli simple pe care le respectăm eu cred că putem să continuăm", a afirmat demnitarul.



Ministrul este de părere că trebuie create locuri de muncă temporare pentru tinerii de peste 16 ani pentru a-i ajuta să afle ce înseamnă să ai o afacere, axându-se mai mult pe partea practică decât pe teorie.



"Cel mai uşor să înveţi să fii antreprenor este să fii antreprenor. Deci, eu nu cred în ore la şcoală de antreprenoriat şi aşa ceva. Să fii antreprenor, şi aici ar trebui să permitem mai mult. În Statele Unite, aveţi dreptate, la 16 ani, dimineaţa copiii se trezesc şi vând ziare. În vacanţele de vară se duc şi lucrează în summer camp şi aşa mai departe. Ăsta este sistemul. Este un sistem. Sau lucrează la McDonald's de la 16 ani. Ideea este că în asta cred mai mult, în a permite tinerilor sau copiilor de a avea astfel de joburi. Aici nu ştiu dacă e nevoie de a birocratiza şi a crea entităţi, SRL-uri", a spus Câțu..