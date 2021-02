Florin Cîțu: Punem economia României pe o direcție de creștere sustenabilă

Economia României va crește în acest an, actualul executiv reparând ceea ce a distrus guvernarea anterioară, explică premierul Florin Cîțu.

"Am luat măsurile economice cele mai bune, deşi România pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialistă. Totuşi, am reuşit să stabilizăm economia şi să reducem la maxim impactul crizei asupra economiei noastre. Anul trecut am stabilizat economia. Anul acesta reparăm ce au distrus socialiştii. Punem economia României pe o direcţie de creştere economică sustenabilă şi nimeni, niciodată, nu va mai putea să schimbe acest lucru", a scris acesta, pe Facebook.

Cîțu a prezentat și datele Institutului Naţional de Statistică (INS) care arată că rata șomajului a scăzut la 4,9% în ianuarie 2021, cu 0,2% mai mică față de 5,1% în decembrie 2020.