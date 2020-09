Iancu Guda, despre scumpirea EURO: Cursul se va duce spre 5,5 lei/eur, inflația va depăși 10%

Analistul Iancu Guda consideră că menținerea majorării pensiilor cu 40% va provoca deprecierea monedei naționale, iar dobânzile la care statul român se împrumuta vor crește.

„Consecintele adoptarii deciziei in Parlament de majorare a pensiilor cu 40%, ca urmare a propunerii PSD - Euro s-a intarit astazi pana la 4,87 lei/euro la ora 14.00. Dobanzile la care se imprumuta statul au crescut si ele din cauza risculul de retrogradare a Romaniei. Daca se implementeaza aceasta majorare, toate veniturile statului in 2021 se duc doar catre acoperirea pensiilor si plata salariilor din sectorul public. O NEBUNIE fara precedent in istoria statelor moderne! Romania va trebui sa se imprumute nu numai pentru a plati pensiile ci si pentru a acoperi costurile in crestere cu dobanzile la care se imprumuta. Romania = FALIMENT! Acesta poate fi doar inceputul daca legea nu este blocata la CCR. Cursul se va duce spre 5,5 lei / eur, inflatia va depasi 10%”, a scris Iancu Guda într-o postare pe Facebook.

Euro a atins miercuri un nou maxim istoric. Potrivit BNR, moneda europeană a fost cotată la 4,8641 lei, față de precedentul maxim, din 17 septembrie, de 4,8595 lei. Acesta este al treilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.

Analiştii financiar prognozează, în cadrul celui mai recent studiu CFA România, că euro va ajunge la 5 lei până la finele lunii martie 2021 şi că tendinţa de scădere a leului în raport cu euro va continua.