IMM-urile pot depune cereri pentru digitalizare

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care își propun să treacă la aplicarea de noi tehnologii și/sau să fabrice echipamente IT pot depune, în această perioadă (până pe 2 noiembrie, ora 18.00), cereri în baza cărora primi sprijin financiar din fonduri europene. Potrivit Ghidului solicitantului, sprijinul poate fi de 200.000 până la 5 milioane de euro per proiect, iar intensitatea finanțării nerambursabile poate fi de 20% până la 70%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se află beneficiarul. Programul de digitalizare a IMM-urilor oferă fonduri nerambursabile totalizând 150 de milioane de euro, iar documentația se depune pe platforma MySMIS administrată de Ministerul Fondurilor Europene. În cadrul proiectelor se pot dezvolta tehnologii în domenii ca „Internet of Things” (IoT), smart city, smart village, smart agriculture, cyber security, big data, inteligență artificială, Blockchain, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), tranzacții electronice, e-guvernare, e-administrație, e-sănătate, e-educație sau digitalizare industrială.