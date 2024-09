Importurile cresc prețurile la mere. Fructele autohtone s-au copt prea repede și vor fi procesate

România produce anual circa 500.000 de tone de mere şi ocupă locul 5 în UE, conform Eurostat, dar în acest an temperaturile ridicate au „mâncat” bună parte din producţie ♦ Consumul total de mere se ridică însă la 650.000 de tone, iar pentru a-l acoperi aducem marfă din Polonia şi Ungaria, ţări cărora vremea capricioasă din 2024 le-a redus producţia.

Importurile de mere vor creşte în sezonul rece faţă de anul trecut, iar iarna aceasta o să plătim mai mult pentru mere, spun producătorii.

Căldura excesivă, cu maxime de peste 40°C, a copt merele mai devreme. Anumite soiuri care în anii anteriori ajungeau la maturitate în luna octombrie acum au ajuns în luna august, spun pomicultorii care s-au apucat să culeagă fructele de toamnă din timpul verii. Recolta este una medie din punct de vedere cantitativ, dar inferioară din punct de vedere calitativ şi vor merge cantităţi mai mari spre procesare, în timp ce Italia, Polonia, Spania, Franţa şi Grecia, principalii producători de fructe din UE, ne vor acoperi consumul de fructe proaspete din retail.

„Anul 2024 a început ca un an foarte bun şi a continuat ca un an capricios din perspectiva secetei şi temperaturilor excesive, iar acum vedem cum se termină recoltarea. În primăvară au rămas cele mai multe flori în meri din ultimii peste zece ani. Din fericire, în zona Dâmboviţa, cel puţin pe partea unde să află livezile noastre, nu au fost afectaţi nici de îngheţ, nici de grindină. Dar, în vară, ceea ce preconiza un an extrem de bun, pentru că merii arătau foarte bine, odată cu instalarea secetei lucrurile s-au schimbat în rău. Nu doar că merele au rămas foarte micuţe, ci au început să pice foarte multe, pentru că soiurile de mere care ajungeau la maturi­tate în octombrie au ajuns la maturitate la finalul lunii august, din cauza căldurii excesive“, a spus Corina Oprea, cofonda­toare a Crăiţei Merelor, în cadrul emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Ea are o livadă cu o istorie de peste 60 de ani la Voineşti, judeţul Dâmboviţa.

Lucian Florea, preşe­dintele Asociaţiei Fruleg, care pune pe piaţă mere de Iţeşti din judeţul Bacău, spune că 2024 a fost un an extrem de dificil din punctul de vedere al climei. El afirmă că şi în cazul soiurilor de mere timpurii, care se coceau la jumătatea lunii august sau la final de lună, acum au avut un avans de două-trei săptămâni. Anul acesta producţia Fruleg a fost de 60 t/ha faţă de 80 t/ha anul trecut.

„Am reuşit să ajungem în august cu o producţie bunişoară, dar numai în condiţiile în care am avut irigare şi fertilizare. Am luat legătura cu ceilalţi pomicultori, cei care

n-au avut irigare şi fertilizare, şi au suferit foarte mult din punctul de vedere al climei şi al cantităţii de precipitaţii. În anumite zone din România au avut precipitaţii, în anumite zone nu au avut precipitaţiile care le trebuiau. Producţia din România este medie ca şi cantitate, dar medie spre inferioară din punctul de vedere al calităţii“, a explicat Lucian Florea.

Livada Mere de Iţeşti a producătorilor din Asociaţia Fruleg se întinde pe 80 de hectare, unde sunt plantaţi meri, peri şi cireşi, conform celor mai recente date ale ZF. Pomicultorii mai deţin şi un spaţiu de depozitare cu o capacitate de 1.000 de tone cu atmosferă modificată-controlată şi de 500 de tone pentru produse refrigerate. Ei au intrat cu producţia în retail încă din 2011, primul an în care s-au asociat.

Lucian Florea afirmă că, din fericire, recolta mai mică de fructe de anul acesta le aduce producătorilor un preţ mai mare faţă de anii anteriori. „Dacă discutăm de preţul fructelor, anul acesta pleacă de la fermier cu 2,5 lei/kg, dar în reţeaua de hipermar­keturi poate ajunge la 4-4,5 lei/kg, pentru că discutăm de sortare, ambalare, ambalaje, transport şi condiţiile în care sunt păstrate la raft“, a completat el. Cu toate acestea, din cauză că sunt mai slabe calitativ, cea mai mare parte va merge spre procesare. „Preţul oferit de fabricile de sucuri, de con­centrat sau de cele de gemuri şi magiun este aproape dublu faţă de anul trecut.

Anul trecut a fost în jur de 0,55 lei/kg, iar anul ăsta se învârte jurul a 1 leu/kg.“

România produce anual circa 500.000 de tone de mere şi ocupă locul 5 în UE, conform Eurostat, dar în acest an temperaturile ridicate au „mâncat“ bună parte din producţie. Consumul total de mere se ridică însă la 650.000 de tone, iar pentru a-l acoperi aducem marfă din Polonia şi Ungaria. „Polonia şi Ungaria, concurenţii noştri în mod direct, stau mult mai prost decât noi la producţii, pentru că au avut îngheţurile din primăvară şi pomii au fost prinşi în perioada de înflorit, ceea ce le-a diminuate foarte mult producţiile“, a subliniat Lucian Florea.

Astfel, importurile de mere vor creşte în sezonul rece faţă de anul trecut, iar iarna aceasta o să plătim mai mult pentru mere, spun producătorii. Importurile de fructe s-au apropiat în 2023 de 1 miliard de euro şi îi generează României al doilea cel mai mare deficit comercial pe balanţa cu alimente, conform datelor INS.