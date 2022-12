Încărcarea wireless pentru telefoanele Android și iPhone - avantaje și dezavantaje

Însă asta nu înseamnă că suntem nevoiți să o facem cu ajutorul unor cabluri care se înnoadă mereu în geantă, să trăim cu stresul că am uitat încărcătorul acasă, în priză, sau cu anxietatea care se declanșează atunci când realizăm că nu am poziționat corect mufa de reîncărcare, iar telefonul are și mai puțină baterie decât atunci când credeam că l-am lăsat la încărcat.

Multe dintre telefoanele lansate în ultimii zece ani, indiferent că vorbim de modele cu Android sau de iPhone, pot fi reîncărcate cu ajutorul încărcătoarelor wireless. Modelele mai noi sunt compatibile cu suprafețele fără fir care le pot asigura energia de care au nevoie pentru a funcționa pe întreaga zi.

În septembrie 2012, Nokia 920 devenea primul smartphone care oferea funcția de încărcare wireless încorporată. Samsung i-a urmat doi ani mai târziu, când lansa modelul Galaxy Note 4, în 2014. Și Apple s-a alăturat producătorilor de telefoane mobile cu această funcție, devenită aproape banală astăzi, însă abia din 2017, când scotea pe piață iPhone 8, primul smartphone cu iOS care era compatibil cu reîncărcarea fără fir. De atunci, toate iPhone-urile au primit acest feature, inclusiv iPhone 13 și iPhone 14, ultimele modele lansate de gigantul tehnologic.

Dacă ești pe punctul de a-ți schimba telefonul, dar nu ești sigur dacă să apelezi la unul care se poate încărca wireless, acest material te va ajuta să iei mai ușor o decizie. În rândurile de mai jos ți-am pregătit o listă cu cele mai importante avantaje și dezavantaje pe care le-ai putea avea în vedere. Iată care sunt acestea.

Care sunt avantajele reîncărcării fără fir a telefoanelor?

Încărcarea wireless are un prim avantaj evident - lipsa cablurilor. Așa cum e posibil să știi deja, un încărcător wireless pentru telefon nu are nevoie decât de propriul cablu, pentru a primi energie. Acesta poate fi unul discret și ușor de „ascuns” în spatele biroului sau al noptierei.

E suficient să așezi telefonul pe suprafața încărcătorului wireless pentru ca dispozitivul să poată fi alimentat. În plus, încărcătoarele wireless sunt universale. Prin urmare, încărcarea fără fir pentru dispozitivele Android și iOS este aceeași. Același suport de încărcare poate fi utilizat și pentru alte gadgeturi. Altfel spus, oricare ar fi modelul de încărcător fără fir către care te orientezi, acesta va putea fi folosit pentru orice telefon sau dispozitiv din casă sau din birou care are această funcție în lista de specificații.

De asemenea, riscul unui posibil transfer de date, ca atunci când folosești un cablu clasic de alimentare, este complet eliminat, dacă alegi să îți așezi telefonul pe suprafața unui încărcător wireless.

Cu ajutorul unui încărcător wireless vei elimina cablurile care te încurcă sau pe cele care sunt inestetice pe birou, pe noptieră sau chiar în mașină. Mai mult decât atât, unii producători de mobilier s-au adaptat deja la această nouă cerință a pieței și pot crea, la comandă, articole care să aibă suprafețele de reîncărcare încorporate în mobilă.

Un alt avantaj al folosirii unui încărcător wireless este acela că, spre deosebire de un încărcător pe fir, primul te va ajuta să economisești la factura de energie. Cum? Simplu! Atunci când încărcătorul wireless sesizează că dispozitivul lăsat la încărcat are bateria plină, acesta se oprește din a livra energie către gadget. Asta îi va asigura atât o încărcare mai economică, cât și una mai sigură, riscul supraîncălzirii bateriei fiind eliminat din discuție.

Nemaiavând nevoie de manevrarea unui cablu sau de introducerea unei mufe în telefon, reîncărcarea wireless va lăsa ideea de fire sau intrări de mufe uzate în istorie.

Ce dezavantaje are încărcarea wireless?

Ca în oricare altă situație, și reîncărcarea fără fir poate avea dezavantajele ei. Primul din listă ar putea fi o viteză mai mică la reîncărcare decât cea pe cablu. Însă dacă obișnuiești să-ți lași telefonul la încărcat peste noapte, poți elimina din discuție acest aspect.

Un alt dezavantaj ar putea fi acela că, în timpul reîncărcării fără fir, telefonul nu poate fi folosit. Poți răspunde în continuare la apeluri sau la mesaje, însă asta va întrerupe reîncărcarea propriu-zisă, atâta timp cât vei ridica telefonul de pe suprafața încărcătorului wireless.

Tot la capitolul dezavantaje am putea trece și faptul că un încărcător wireless este mai scump decât unul clasic, pe fir. În funcție de dimensiune, putere sau producător, acestea pot ajunge să coste câteva sute de lei.

E foarte posibil ca în scurt timp încărcarea wireless să devină una standard, ținând cont de faptul că din ce în ce mai multe dispozitive inteligente se dezvoltă în această direcție.

Vrei să știi dacă ești pregătit să te bucuri și tu de această tehnologie? Pune în balanță informațiile primite în rândurile de mai sus. Și ține minte - un încărcător wireless cu o suprafață mai mare ar putea încărca bateriile mai multor dispozitive simultan, așa că îți recomandăm să optezi pentru cele cu dimensiuni mai generoase, dacă vrei să economisești mai mulți bani pe energie, în timp.