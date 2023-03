Încep programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2023. Prima de casare a fost majorată. Se adaugă ecobonusuri

Persoanele fizice se pot adresa producătorilor pentru îndeplinirea formalităților de înscriere începând de vineri, 24 martie 2023, ora 10.00. Persoanele juridice pot transmite documentele în aplicație începând de joi, 23 martie.

RABLA CLASIC

Persoane juridice 130.000.000 lei

Persoane fizice 235.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice 27.000.000 lei

RABLA PLUS

Persoane juridice 200.000.000 lei

Persoane fizice 300.000.000 lei

UAT-uri și instituții publice 46.000.000 lei

Calendarul de desfășurare a sesiunilor de înscriere și sumele alocate sunt disponibile pe site-ul AFM.

La Programul Rabla Clasic, prima de casare a fost majorată la 7.000 lei și 10.000 lei pentru două autovehicule uzate.

Ecobonusuri

1.500 lei pentru autovehicul nou, cu excepția motocicletelor, cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

1.500 lei pentru autovehicul nou, cu excepția motocicletelor, cu motorizare GPL/GNC;

3.000 lei pentru autovehicul nou, cu excepția motocicletelor, cu sistem de propulsie hibrid;

1.500 lei pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de peste 15 ani de la data fabricației și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziția de motociclete noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei,plus:

1.500 lei pentru autovehicul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

1.500 lei pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de peste 15 ani de la data fabricației și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Prin Programul Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţiona unui autovehicul nou în schimbul casării a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot casa maximum două autovehicule uzate.

Finanțare

51.000 de lei pentru un autovehicul nou electric sau un autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, cu excepția motocicletelor, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

54.000 de lei pentru un autovehicul nou electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționa unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară casat se adăugă un ecobonus de 1.500 lei.

Ecotichetul se acordă pentru achiziționa unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește 75.000 euro, TVA inclus.

Ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se adaugă un ecobonus de 1.500 lei pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de peste 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Programului Rabla Clasic 2023 are un buget de 560 de milioane de lei. Programul Rabla Plus are un buget de 780 de milioane de lei.