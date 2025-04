Dominic Fritz dă 40 de milioane de lei pentru demolarea clădirilor „ilegale” de pe domeniul public din Timișoara

Edilul USR-ist de la Timișoara își pregătește „terenul” pentru a demola pe bandă rulantă clădiri, chioșcuri, rulotre, panouri publicitare, banere, terase sezoniere și orice alte obiecte pe care le va considera ca fiind amplasate ilegal pe domeniul public. În acest sens, până pe 13 mai 2025, Primăria Municipiului Timișoara vrea să încheie un acord-cadru de lucrări de demolare. În următorii patru ani, din aceste demolări, va rezulta o cantitate estimată de deșeuri de 120.000 de tone demolate, adică 30.000 de tone în fiecare an. Licitația deschisă pentru contractarea acestor lucrări pleacă de la aproape 40 de milioane de lei, fără TVA.

Primăria Municipiului Timișoara, la conducerea căreia se află sediul USR Dominic Fritz, a publicat, la data de 1 aprilie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare prin care face cunoscută intenția de a încheia un acord-cadru în vederea prestării de lucrări de demolare și de eliberare a bunurilor rezultate din evacuări, demolări de imobile și alte construcții, manipulare, transport, neutralizare, depozitare și valorificare a deșeurilor de pe raza municipiului Timișoara.

Conform documentației de achiziție, durata acestui acord-cadru va fi de patru ani, iar pentru încheierea afacerii, instituția condusă de Dominic Fritz pune la bătaie un buget estimat la nu mai puțin decât la 32.500.000 de lei fără TVA, adică de 38.675.000 de lei cu TVA inclusă (7.892.857,14 euro).

Concret, pentru fiecare dintre cei patru ani de valabilitate a acordului-cadru în discuție, Primăria Municipiului Timișoara este dispusă să plătească pentru aceste operațiuni câte 9.668.750 de ei cu tot cu TVA, adică 1.973.214,3 euro.

Afacerea, justificată pentru punerea în executare a dispozițiilor primarului

Potrivit anunțului de participare citat, obiectul achiziției îl reprezintă execuția și recepția lucrărilor de demolare și eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolarea de imobile și a altor construcții, manișilarea, transportul, neutralizarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor, „în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor primarului privind demolarea clădirilor aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, eliberarea domeniului public de construcții, chioșcuri, rulote, panouri publicitare, banere, terase sezoniere și orice alte obiecte de natură amplasate ilegal, prin desființare sau ridicare, precum și asigurarea bazei logistice în punerea în executare a sentințelor judecătorești având același obiect, precum și aducerea la standardele de funcționare, siguranță și exploatare a imobilelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara și a statului român, a infrastructurii din incinta lui”.

În vederea atribuirii acestui acord-cadru, autoritatea contractantă anunță că urmează să organizeze o licitație deschisă, unde criteriul de atribuire ales este al celui mai bun raport calitate-preț. Data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 13 mai 2025, cu cinci zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Sursa de finanțare a contractului este bugetul local al Municipiului Timișoara.

Firma de „dărâmări” va fi asistată de Poliția Locală, IGPR, Jandarmerie, Ambulanță și pompieri

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții, aflăm că „necesitatea concretă a Primăriei Municipiului Timișoara privind execuția acestor lucrări are caracter repetitiv” și că „lucrările se vor executa pe baza comenzilor emise de Serviciul Gestionare Urmărire Contracte, prin Compartimentul de Eliberare Domeniu Public din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

În același document sunt precizate și cantitățile de deșeuri rezultate din demolări care sunt vizate de instituția condusă de Dominic Fritz. Astfel, este vorba despre 120.000 de tone de materiale demolate, rezultate din lucrările de demolare imobile și a altor construcții, pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru, adică de 30.000 de tone demolate pe an. Mai departe, cantitatea totală a lucrărilor de evacuare este de 60.000 de tone pe patru ani, adică de 15.000 de tone pe an. De asemenea, vor fi manipulate, transportate, neutralizate și depozitate 48.000 de tone de deșeuri din demolări în patru ani, adică 12.000 de tone pe an. În ceea ce privește cantitatea deșeurilor valorificate, aceasta se va ridica la 240.000 de kilograme pe întreaga perioadă a acordului-cadru, adică 60.000 de kilograme pe an.

Primăria Municipiului Timișoara arată că va solicita și va asigura protecție firmei care va câștiga acest acord-cadru, cu reprezentanți ai Poliției Locale, ai Inspectoratului General al Poliției Române, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, ai Serviciului de Ambulanță și ai Pompierilor, „în funcție de complexitatea construcției, de gradul de periculozitate, de manifestările proprietarului construcției ilegale și de impactul social”. În același document, se mai arată că primăria lui Fritz „organizează, conduce și coordonează modul în care se desfășoară lucrările de demolare și de desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Timișoara și al statului român, dar și a altor imobile, stabilește graficul de demolare și aduce la cunoștință publică, în condițiile legii, în scris, proprietarului construcțiilor ilegale hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie demolarea/ desființarea acestor construcții”.

Desființări dispuse de Fritz, anulate definitiv în justiție

Dominic Fritz s-a apucat de demolat, încă de acum doi ani, cu precădere în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din vara anului trecut. Spre exemplu, în 2023, Fritz a semnat mai multe dispoziții de primar de demolare a unor restaurante și cluburi amplasate pe malul râului Bega.

Printre acestea, s-a numărat și Terasa Boss – Clubul Sportiv Banatul. Dispoziția primarului USR a fost atacată în instanță de către companiile M-Box Security Serv SRL și Adria SRL. Inițial, la 7 iunie 2024, procesul a pierdut de reclamante la Tribunalul Timiș, însă, la data de 30 decembrie 2024, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul celor două reclamante și a anulat decizia de demolare. Judecătorii au anulat Dispoziția nr. 716/26 aprilie 2023, emisă de către primarul Dominic Fritz, iar sentința este definitivă.

În septembrie 2024, primăria lui Fritz a trecut la demolarea unor construcții din zona Pieței 700. Este vorba despre locații închiriate de mai mulți comercianți de la o companie pe nume Aura SRL.