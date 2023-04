Investitorii de la BVB sunt mai interesaţi să cumpere decât să vândă acţiuni în 2023

Peste jumătate dintre investitorii din piaţa locală de capital sunt mai interesaţi să cumpere decât să vândă acţiuni pe bursă în 2023, un aspect important în contextul potenţialelor oferte şi plasamente care urmează să aibă loc atât pe Piaţa Principală, cât şi pe AeRO, notează cel mai recent studiu Market Pulse, dedicat pieţei de capital şi comportamentului investitorilor de retail din România, realizat de Cornerstone Communications, firmă de consultanţă locală specializată în relaţia cu investitorii şi piaţa de capital, împreună cu MIA Marketing.

„Chiar dacă energia, utilităţile şi IT&C rămân sectoarele cheie de interes pentru majoritatea investitorilor, am observat două schimbări majore. În primul rând, a fost înregistrată o creştere semnificativă a numărului de investitori care au decis să devină acţionari în companii listate pe piaţa AeRO, ceea ce reflectă un apetit tot mai ridicat pentru investiţii în companii antreprenoriale, cu perspective de creştere la evaluări atractive. În al doilea rând, există o aplecare către investiţiile pe termen lung, mulţi dintre investitori alegând să îşi menţină poziţiile pe o perioadă mai lungă având în vedere volatilitatea pieţei”, spune Zuzanna Kurek, CEO al Cornerstone Communications, citată de Ziarul Financiar.

Ea consideră că această schimbare în comportamentul investitorilor este una importantă de menţionat, având în vedere că la sfârşitul anului 2021, abordarea acestora era una speculativă. Prin urmare, se poate observa că această tendinţă se transpune deja şi în lichiditatea semnificativ mai redusă înregistrată în primul trimestru din acest an.

Din punct de vedere al pieţelor unde sunt cotate acţiunile deţinute, 55% dintre respondenţii studiului Market Pulse au afirmat că deţin acţiuni listate doar la BVB, iar 45% deţin acţiuni ale unor companii cotate la BVB şi pe alte burse.

Cifrele demonstrează o inversare a trendului înregistrat anul trecut, când doar 39% dintre participanţi deţineau acţiuni listate doar la BVB.

Persoanele care deţin acţiuni cotate la BVB au portofolii diversificate, dar proporţiile respondenţilor care au şi alte tipuri de investiţii sunt, în mare parte, inferioare celor înregistrate în ediţia trecută: 42% deţin depozite bancare (vs. 56% în 2021), urmate de proprietăţi imobiliare (38% vs. 52% în 2021), titluri de stat (34% vs. 33% în 2021), obligaţiuni (29% vs. 32% în 2021), criptomonede (20% vs. 62% în 2021) şi metale preţioase (9% vs. 38% în 2021).

În ceea ce priveşte portofoliul investitorilor, acesta cuprinde, în medie, 10 companii listate. 78% dintre participanţi deţin atât acţiuni cotate pe piaţa principală a BVB, cât şi pe piaţa AeRO. De asemenea, 15% dintre respondenţi deţin acţiuni listate doar pe Piaţa Principală, în timp ce 7% sunt investitori în companii listate doar pe piaţa AeRO. Referitor la structura investiţiilor pe cele două pieţe, portofoliul mediu al unui investitor la BVB este alcătuit din 63% acţiuni listate pe Piaţa Principală, restul de 37% fiind de pe piaţa AeRO. În comparaţie cu ediţia anterioară a studiului, se observă o creştere a interesului investitorilor pentru piaţa AeRO, în contextul în care în 2021, doar 54% deţineau acţiuni cotate pe ambele pieţe, iar 44% erau investitori în companii listate doar pe Piaţa Principală. De asemenea, şi împărţirea pe pieţe a acţiunilor deţinute confirmă acest lucru, în 2021 aceasta fiind de 76% acţiuni listate pe Piaţa Principală şi numai 24% pe piaţa AeRO.

„Investitorii preferă să menţină un interes crescut în acţiuni româneşti şi internaţionale şi în instrumente generatoare de venituri fixe, precum depozite bancare sau titluri de stat. În ceea ce priveşte activitatea pe piaţa de capital, observăm că aceştia preferă să fie prudenţi în legătură cu performanţa pieţei locale, pe fondul temerilor legate de o potenţială recesiune în Europa, o inflaţie care nu pare să scadă în ritmul dorit, dar şi dobânzi care continuă să rămână la un nivel ridicat”, adaugă Ciprian Zamfirescu, Partener MIA Marketing.

Cele mai multe investiţii ale respondenţilor sunt realizate în sectoarele de energie/utilităţi (80%), IT&C (78%) şi domeniul financiar-bancar (72%), dinamică menţinută din 2021. Acestea sunt urmate de sectoare precum agricultură (57%), producţie industrială/construcţii (48%) şi imobiliare (39%). Din punct de vedere al domeniilor cu cea mai bună evoluţie estimată pentru anul 2023, 76% dintre respondenţi au menţionat sectorul de energie/utilităţi, 61% – IT&C şi 45% – agricultură. La polul opus, domeniile văzute de investitori ca având o evoluţie slabă în acest an se numără comerţ şi retail (64%), imobiliare (63%) şi producţie industrială/construcţii (53%).

Majoritatea investitorilor (56%) se aşteaptă la o evoluţie discretă a pieţei din România anul acesta, în care unele sectoare vor performa peste aşteptări, iar altele vor avea rezultate în scădere. În acelaşi timp, 30% din respondenţi prevăd o evoluţie pozitivă, cu o creştere de peste 15% a principalilor indici, şi doar 14% sunt de părere că principalii indici vor scădea cu peste 15%.

Din punctul de vedere al momentului deciziei de a investi la BVB, cei mai mulţi dintre respondenţi au menţionat că au investit prima oară la bursă cu mai mult de zece ani în urmă. În ultimii doi ani, 19% dintre respondenţi au decis să investească la bursă, în timp ce prima investiţie la bursă cu trei ani în urmă a fost momentul ales de 16% dintre participanţi. În ceea ce priveşte activitatea de tranzacţionare, 43% au afirmat o frecvenţă lunară a tranzacţiilor, 23% au menţionat o frecvenţă la două – trei luni, în timp ce 17% tranzacţionează săptămânal sau mai des.

Investitorii care au participat în cadrul studiului au afirmat că, în medie, deţin în portofoliu o acţiune pentru o perioadă de aproximativ 20 de luni. Astfel, 63% dintre respondenţi deţin o acţiune mai mult de doi ani, 19% păstrează acţiune pentru unul – doi ani, iar 13% între şase luni şi un an. Din perspectiva tipului de acţiuni preferate, 53% dintre participanţi preferă în egală măsură acţiunile care oferă un dividend ridicat şi cele cu un potenţial semnificativ de creştere. Pe de altă parte, 31% dintre respondenţi au afirmat că preferă acţiunile cu un potenţial ridicat de creştere, în timp ce 16% pe cele care asigură un dividend ridicat. Aceste rezultate sunt confirmate şi de proporţia investiţiilor în cele două tipuri de acţiuni, 61% dintre investitori deţinând acţiuni cu un potenţial ridicat de creştere, iar 39% pe cele care asigură un dividend ridicat. În comparaţie cu anul trecut, există o creştere a investiţiilor în companiile cu potenţial ridicat de creştere, proporţia fiind în 2021 de 56% la 44% în favoarea acestora.

În 2022, 74% dintre investitori au cumpărat mai multe acţiuni decât au vândut, pentru 15% dintre respondenţi cumpărările şi vânzările au fost aproximativ egale, în timp ce doar 11% au vândut mai multe acţiuni decât au cumpărat. Pentru anul 2023, 55% au menţionat că, în principal, vor avea cumpărarea drept activitate principală pe piaţa de capital, 40% au afirmat că îşi vor păstra poziţiile şi numai 5% estimează că, în principal, vor vinde acţiunile pe care le deţin şi nu au planuri de a investi mai activ.

