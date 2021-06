Liberalul Cîțu copiază PSD. Lasă companiile de stat fără bani

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a transmis companiei Transgaz (TGN) că vrea ca societatea să distribuie sub formă de dividende 90% din profitul obținut anul trecut. Potrivit unei informări transmise de companie Bursei, solicitarea a fost formulată în baza unui memorandum adoptat de Executiv, în care se scrie că reprezentanţii statului în Adunările Generale ale Acţionarilor/Consiliile de Administraţie ale societăţilor controlate de stat sunt mandataţi să ia măsurile ce se impun pentru repartizarea a cel puţin 90% din profitul net al anului trecut sub formă de dividende. Despre adoptarea acestui memorandum, Guvernul Cîțu, care se lăuda în aceste zile că economia românească merge foarte bine, a păstrat o tăcere absolută. O nouă mostră de demagogie livrată de liberalul Cîțu, care, pe șest, adoptă politica aplicată de PSD în urmă cu câțiva ani, uitând că la acea vreme o critica pe unde apuca.

Solicitarea transmisă Transgaz vine după ce același lucru statul, în calitate de acționar majoritar, l-a cerut și companiei Hidroelectrica. Taxarea la sânge a companiilor unde este acționar majoritar a devenit o practică în ultimii ani, fiind un mijloc prin care statul, mereu în criză de bani, își completează golurile bugetare. Evident, această politică are și un mare neajuns. Lasă companiile publice fără resursele necesare susținerii proiectelor de investiții, iar principalele lovite sunt companiile din sistemul energetic, cele care asigură de ani grosul dividendelor pentru stat.





La finele lunii aprilie a acestui an, acţionarii Transgaz au aprobat ca din profitul în valoare de 175 de milioane de lei înregistrat anul trecut, 95,84 de milioane de lei să meargă către dividende, restul urmând să constituie surse proprii de finanţare. Ieri însă, Guvernul a decis să ceară acestei companii strategice pentru sistemul energetic național să aloce pentru dividende 157,5 milioane de lei din profit, adică 90% din profit. Având în vedere că Secretariatul General al Guvernului deţine 58,51% din acțiunile companiei, partea ce va reveni statului sub formă de dividende va fi de circa 92 de milioane de lei. Compania și-a programat pentru acest an investiții de 800 de milioane de lei, inclusiv în conducta care va transporta gazele din Marea Neagră.

La sfârșitul lunii ianuarie a anului 2017 Guvernul Grindeanu adopta un document prin care obliga companiile de stat să aloce 90% din profit sub formă de dividende. Ulterior, în februarie 2018, Guvernul Dăncilă adopta un memorandum care impunea repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul realizat în 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

Hidroelectrica, dividende mai mari decât profitul

Aceeași situația s-a înregistrat și la Hidroelectrica, unde s-a propus alocarea a 90% din profit pentru plata dividendelor. Astfel, 1,28 de miliarde de lei, din profitul de 1,45 de miliarde de lei brut (1,30 de miliarde de lei net) a fost alocat dividendelor. Chiar și așa însă, Ministerul Energiei, care deține 80% din acțiunile companiei, s-a gândit că ar fi cazul ca de la cea mai performantă companie românească să primească mai mulți bani. Mai exact, ca urmare a solicitării Ministerului Energiei, demers care a fost susținut și de Fondul Proprietatea, s-a stabilit alocare sub formă de dividende a sumei de 2,28 de miliarde de lei, diferența de un miliard de lei provenind „din rezultatul reportat reprezentând surplus realiżat din rezerve din reevaluare”. Cât de mult afectează compania această hotărâre, ne putem da seama dacă avem în vedere că suma este aproape egală cu suma pe care compania vrea să o investească în construcția unui parc eolian offshore de 300 de MW în Marea Neagră (2,8 miliarde de lei). De asemenea, Hidroelectrica are în plan să dețină capacități de producere a energiei electrice din surse eoliene on-shore cu o putere instalată totală cuprinsă între 300 MW și 500 MW, precum și capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o putere instalată totală de circa 50 MW-100MW. Pentru aceste două investiții efortul financiar a fost estimat la circa 3,8 miliarde de lei.

„Transgaz informează pe toţi cei interesaţi asupra faptului că, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de acţionar majoritar al SNTGN Transgaz SA, în numele statului român, a transmis Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor/Consiliul de Administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia”.

din informarea Transgaz transmisă Bursei