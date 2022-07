Marcel Ciolacu face precizări despre majorarea taxelor: S-au scos nişte excepţii din Codul fiscal

"Ce să fac? Tot timpul să am dreptate, cum am avut şi cu irigaţiile, şi cu marile companii? Câteodată oboseşti să ai dreptate. În acest moment, statul român trebuie să îşi facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxele, s-au scos nişte excepţii din Codul fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Am văzut că şi ceilalţi auditori financiari externi au venit cu aceeaşi soluţie. În primul rând, România să înceapă digitalizarea şi să înceapă să scoată din excepţiile respective", a explicat acesta.

Totodată, șeful PSD spune că statul român trebuie "să aibă o colectare mai bună şi să înceapă digitalizarea".