Marcu (ASF): Bursele din regiune, sursă integrată de finanțare

„Contează foarte mult valorile individuale și sunt remarcabile doar dacă sunt puse în valoare într-o construcție integrată, compatibilă cu cele mai bune practici internaționale”, a declarat Nicu Marcu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). El a participat ieri la evenimentul organizat de Bursa de Valori București (BVB), prilejuit de promovarea efectivă, de către FTSE Russell, a pieței de capital românești la statutul de Piață Emergentă Secundară. ASF consideră că a fost atins astfel obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status). Acest proiect a fost demarat de Autoritate în luna august 2014. În opinia lui Marcu, bursele din regiune ar trebui să realizeze, pe de o parte, o construcție care să ofere emitenților de anvergură o sursă de finanțare eficace și, pe de altă parte, „să confere investitorilor internaționali un confort investițional adecvat așteptărilor acestora”.