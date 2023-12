Ministerul Finanțelor listează titluri de stat Fidelis în valoare de aproape 2,5 miliarde lei la BVB

Ministerul Finanțelor (MF) anunță că a atras 933,4 milioane lei și, respectiv, 310 milioane euro (valori însumând 2,47 miliarde lei – 497,7 milioane euro) prin a paisprezecea ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis) derulată în ultimii patru ani prin sistemele Bursei de Valori București (BVB).

Aceasta este a treia cea mai mare ofertă Fidelis în funcție de valoare de la reluarea acestor emisiuni la BVB, în iulie 2020.

Doar în 2023, românii au plasat aproape 9,4 miliarde lei (1,9 miliarde euro) în titlurile de stat Fidelis, ridicând la 24,47 miliarde lei (aproape 5 miliarde euro) suma atrasă de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni de titluri de stat.

„15.000 vieți salvate și peste 522 milioane lei investiți: Este bilanțul impresionant realizat de donatorii-investitori care s-au alăturat acestei campanii. O campanie care dovedește că România are nu doar sânge de rocker, ci și o comunitate de investitori cu inimă mare. Continuăm să construim împreună. În ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital, puține proiecte pot să se mândrească cu impactul FIDELIS: Peste o treime din activitatea pe piaţa primară derulată la Bursă au reprezentat-o emisiunile de titluri de stat emise de Ministerului Finanţelor”, a declarat Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor.



„Anul 2023 a fost unul dintre cele mai buni din istoria pieței de capital locale, care a și-a îndeplinit cu succes rolul de pilon de finanțare, prin cele 35 de listări derulate, și, totodată, a adus investitorilor randamente considerabile, de peste 40% în cazul indicelui BET Total Return, chiar dacă ne aflăm într-un context global marcat de incertitudini. Vedem un interes în creștere pentru investiții în special din partea românilor, atât în emisiunile de obligațiuni de stat Fidelis, cât și pentru alți emitenți de la BVB, dovadă fiind numărul de investitori individuali prezenți în piață, care în septembrie era la un maxim istoric de peste 168.000. Felicităm întreaga echipă care a lucrat la succesul emisiunilor Fidelis și pe partenerii de la Rock FM, pentru că au adus în lumina reflectoarelor și această componentă socială a donării de sânge”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.



„Interesul investitorilor pentru titlurile de stat Fidelis este vizibil nu doar în piața primară, unde valoarea ofertelor a depășit 24 miliarde lei, ci și în piața secundară, unde tranzacțiile din ultimii patru ani realizate cu aceste instrumente însumează aproape 2,5 miliarde lei, iar media volumelor tranzacționate reprezintă circa 11% din volumul titlurilor emise. Privim cu încredere la viitorul pieței de capital, luând în calcul atât Strategia Națională de dezvoltare a pieței de capital, cât și oportunitatea promovării României la statutul de Piață Emergentă și de către MSCI, care vor consolida vizibil imaginea noastră pe radarele investitorilor. Lichiditatea s-a îmbunătățit în acest an și pe piața de acțiuni, unde am ajuns la o medie zilnică de peste 30 milioane euro, ceea ce duce la o îmbunătățire a indicatorilor urmăriți de MSCI și suntem convinși că operaționalizarea Contrapărții Centrale va contribui la lichiditatea pieței, sporindu-ne șansele de promovare la statutul de Piață Emergentă”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

(sursa: Mediafax)