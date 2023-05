Mugur Isărescu: Vom avea în acest an şi creştere economică şi inflaţie mai mică

Inflaţia va continua să scadă spre 7% până la finalul anului 2023, iar România va avea în acest an şi creştere economică, în jurul a 3%, susţine Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

„Am apăsat pe frână cu mare atenţie pentru a nu brusca recesiunea şi spun că până la urmă am reuşit. Datele din zilele următoare vor arăta că vom avea şi în acest an creştere economică. Ţările vecine au şi inflaţie mare şi recesiune. Am reuşit, este o realizare, nu este lipsă de modestie, am temperat inflaţia fără să introducem economia în recesiune”, a declarat astăzi guvernatorul BNR la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei care indică o inflaţie de 7,1% la final de 2023.

El a explicat că politica monetară a fost restrictivă, dar „cu atenţie".

BNR a majorat dobânda-cheie de 9 ori, până la 7%, iar la ultimele trei şedinţe de politică monetară din 2023 a menţinut acest nivel.

(sursa: Mediafax)