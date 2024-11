Avertismentul lui Isărescu: Ne aşteptăm la un program de corecţie macroeconomică coerent, cu sprijin politic puternic

„Noi ne aşteptăm la un program de corecţie coerent, da, bineînţeles, cu sprijin politic puternic, pentru că orice corecţie, orice ajustare înseamnă pe undeva o strângere a curelei. Nu? Să reduci deficitul extern ca şi deficitul public înseamnă că-ţi adaptezi consumul intern la nivelul producţiei. Dar pe de altă parte ştim foarte bine că nu orice strângere a curelei este dureroasă. Se poate concepe şi o strângere a curelei cu o dietă sănătoasă, ca să mă exprim aşa, şi atunci şi durerea este mai mică şi efectul este mai bun. Acest mix de politici fiscal-bugetare şi de venituri îl aşteptăm şi în funcţie de acesta vom defini politica monetară", a spus Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.



El a subliniat că nu se poate vorbi la modul general despre combinaţia politică monetară - politică fiscală.



"Deci, cam asta aşteptăm: un program credibil de la noul guvern, de corecţie macroeconomică, să fie şi sprijinit politic, acceptat social şi coerent din punct de vedere macroeconomic ca să ne putem cupla la el", a afirmat Isărescu.



Întrebat dacă România îşi poate permite scutiri de impozite şi deduceri, guvernatorul BNR a afirmat că 8% este un deficit extern foarte mare.



"Ţara poate să trăiască, să zicem, dar mai chinuit sau mult mai chinuit cu deficite de asemenea amploare. Pe de altă parte, ca să dau un mesaj pozitiv, l-am mai dat şi la Parlament, îl dau şi în faţa dumneavoastră: noi putem să concepem, noi, nu eu, nu colegii, mă refer la noi, românii, un program de ajustare care, fiind treptat ajustarea, de exemplu, am văzut că este o parte a proiectului 0,7% pe an, deci ajustare 0,7 pe an, ceva mai mică sau semnificativ mai mică decât o creştere economică, să zicem, pe care o gândim la 2% pe an, care să se poată îmbina, la nivel global, la nivelul ţării, cu o evitare a scăderii nivelului de trai. Dar nu cu creştere de 16% a veniturilor brute sau nete sau reale. Aia nu se mai poate face. Cum v-am spus, ţara trebuie să treacă printr-o anumită dietă ca să folosesc o comparaţie. În ce măsură n-o să fie cineva care să-mi spună să trec şi eu la dietă, şi eu zic să trec la o anumită dietă, dar cu 8% deficit extern n-avem cum să trăim în perioada următoare fără tensiuni economice şi financiare puternice care se duc şi în plan social şi politic", a explicat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Isărescu, despre reducerea dobânzii de politică monetară: Imediat ce inflaţia se duce în jos într-o manieră sustenabilă

Banca Naţională a României va relua procesul de reducere a dobânzii de politică monetară când inflaţia va merge în jos într-o manieră sustenabilă, a transmis, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Imediat ce inflaţia se duce în jos (poate fi reluat procesul de reducere a dobânzii de politică monetară - n.r). Şi acum putem să gândim aşa ceva, dar uitaţi, anumite măsuri fiscale, de exemplu, care ar putea să fie introduse în prima jumătate a anului pot să împingă preţurile în sus. Păi cum ar veni ca noi să reducem dobânda acum, apoi să fim obligaţi să o ducem în sus? Deci trebuie să aşteptăm, cum v-am spus, acel pachet, acele măsuri de corecţie ca să ne putem cupla la ele. Şi cu inflaţia mergând în jos şi prognoza este clară că se duce în jos, iar dobânzile se vor duce în jos. Aţi pus întrebarea când? La asta răspund mai greu: când inflaţia va merge în jos într-o manieră sustenabilă", a explicat Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.



Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis vineri să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală.



De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.



Banca centrală a decis anul acesta, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023.

AGERPRES