Noua centrală pe gaze de la CE Oltenia, făcută alături de Alro, va costa peste 1 mld. euro. Parcurile fotovoltaice făcute cu OMV Petrom, peste 400 milioane de euro

Potrivit Ziarului Financiar, pe de altă parte, negocierile cu Tinmar Energy, companie controlată de omul de afaceri Augustin Oancea, care vizau realizarea unei centrale pe gaze de 475 MW şi patru proiecte solare de 280 MW, au fost sistate în urma unei decizii a adunării generale a acţionarilor.

„Documentele tranzacţiei rezultate în urma negocierilor dintre C.E. Oltenia şi Tinmar Energy, derulate de la începutul anului, au fost înaintate Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia şi Adunării Generale a Acţionarilor, conform compeţentelor prevăzute de Actul constitutiv al societăţii. Documentele nu au fost avizate de Consiliul de Supraveghere, iar Adunarea Generală a Acţionarilor CE Oltenia a adoptat o hotărâre conform căreia nu s-au aprobat documentele tranzacţiei şi, inclusiv, nu s-a aprobat constituirea de societăţi pe acţiuni având acţionari CE Oltenia şi Tinmar Energy, pentru realizarea celor patru parcuri fotovoltaice şi a centralei electrice pe gaze naturale de la Turceni”, au spus reprezentanții companiei.

În ceea ce priveşte centrala pe gaze care va fi realizată alături de Alro, proiectul ar urma să fie finalizat în 2026. „Se estimează că, în perioada construcţiei, vor fi create peste 1.000 de locuri de muncă, iar în faza operaţională vor fi disponibile până la 80 de locuri noi de muncă. Pe lângă aportul celor doi parteneri, proiectul de la Işalniţa va beneficia de finanţare din Fondul pentru Modernizare în proporţie de 50% din valoarea totală a investiţiei, în suma de 506 milioane euro, precum şi de o finanţare bancară pentru care CE Oltenia a mandatat în august 2022 o bancă comercială importantă să acţioneze în rol de aranjor al sindicalizării”.

CE Oltenia va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de 450 MW. Investiţiile totale se ridică la peste 400 milioane de euro, iar punerea în funcţiune a celor patru parcuri este estimată pentru anul 2024.(sursa: Mediafax)

Complexul Energetic Oltenia a transmis un comunicat de presă în care a detaliat proiectul:

"Prin punerea în funcțiune a celor patru parcuri, puterea instalată de energie solară a României crește cu ~30%

CE Oltenia atinge unul din angajamentele din Planul de Restructurare aprobat de Comisia Europeana in ianuarie 2022

CE Oltenia– cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, va construi, în parteneriat cu OMV Petrom, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totală de ~450 MW.

Atragerea de parteneri care sa investească alături de CE Oltenia in noile capacitați energetice a început in luna mai 2021 in strânsă legătura cu amplul demers pentru obținerea aprobării ajutorului de stat pentru restructurare in favoarea companiei.

În luna decembrie 2021, OMV Petrom a fost desemnată ca investitor selectat pentru patru proiecte fotovoltaice. Investițiile totale necesare pentru dezvoltarea acestora se ridică la peste 400 milioane de euro.

Daniel Burlan, președinte al Directoratului CE Oltenia: „CE Oltenia – cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, a inițiat un amplu proces de transformare care presupune restabilirea viabilității companiei precum si adaptarea la obiectivele naționale si europene care vizează decarbonarea sistemului energetic si diversificarea mixului energetic al României prin înlocuirea unităților pe bază de lignit cu centrale pe bază de gaz si parcuri fotovoltaice, în vederea menținerii în siguranță a Sistemului Energetic Național.

Implementarea în parteneriat cu OMV Petrom a celor patru parcuri fotovoltaice reprezintă un obiectiv important pentru societate, atât în ceea ce privește contribuția la tranziția energetică a României, cât și pentru implementarea măsurilor din Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană.”

Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Gaze și Energie: „Ne-am propus ca până în 2030 să punem în funcțiune o capacitate mai mare de 1 GW de energie din surse regenerabile, inclusiv prin parteneriate. Prin asocierea cu CE Oltenia progresăm semnificativ spre acest obiectiv și împreună contribuim la tranziția energetică a României. Puterea instalată a celor patru parcuri fotovoltaice va spori cu o treime puterea totală instalată la nivel național de energie solară, care în prezent este de aproximativ 1,4 GW.”

Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Ișalnița, Tismana, Roșia și Rovinari, pe amplasamente ale unor foste exploatări miniere operate de CE Oltenia (depozite închise de zgură și cenușă, respectiv halde interioare).

Pe lângă aportul celor doi parteneri, parcurile fotovoltaice vor beneficia de finanțare din Fondul pentru Modernizare in proporție de 70% din valoarea investițiilor, precum si din alte surse.

Proiectul va fi dezvoltat prin intermediul a patru entități juridice separate, într-o structură de participație de 50% – 50%. Intenția este ca energia electrică produsă sa fie vândută de aceste entități către cei doi parteneri, în proporție egală.

Conform estimărilor curente, parcurile vor furniza energie electrică sistemului energetic național începând cu 2024.

Despre CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia este cel mai mare producător de energie pe baza de cărbune din Romania care deține 9 grupuri energetice, cu o putere instalata de 2595 MW, si care oferă:

energie de bază în Sistemul Energetic Național, acoperind o cotă de max. 30% din producția de energie din SEN;

energie sigură, fiind un important factor de stabilitate în SEN (cele 9 grupuri sunt calificate pentru asigurarea serviciilor de sistem şi pentru furnizarea Reglajului Secundar);

energie performantă, având un proces de producție eficient și fiabil prin prelungirea duratei de viață a capacităților de producție existente;

energie curata, având îndeplinind toate cerințele actuale de mediu (eforturile financiare au fost de cca un miliard de euro) si este singurul producător din Romania care are implementate, la toate grupurile energetice, instalații de desulfurare a gazelor de ardere si instalații de evacuare in șlam dens a zgurii si cenușii rezultate din procesul de ardere.

Principalii acționari: Ministerul Energiei (77%) şi Fondul Proprietatea (21,5 %).

Capitalul social: 270 milioane lei.

Cifra de afaceri: 3,3 miliarde lei.

Numărul de personal: peste 11.000.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie integrată din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a aproximativ 790 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

Acțiunile OMV Petrom sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, iar 28,4% sunt deținute de persoane fizice și juridice.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 35 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2021. În aceeași perioadă, compania a investit circa 17 miliarde de euro.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2021, compania a alocat peste 80 de milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice."