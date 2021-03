OFA UGIR: ”Peste 13.700 de IMM-uri nu au primit granturile pentru capitalul de lucru. În schimb, ANAF a început să pună poprire pe conturile firmelor!”

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR trage un semnal de alarmă cu privire la situația critică din punct de vedere economic pe care o traversează în continuare numeroase IMM-uri, în condițiile în care sprijinul promis de guvernul României întârzie să se concretizeze.

Este vorba despre neachitarea granturilor pentru capitalul de lucru, în ciuda promisiunii guvernului de a plăti aceste sume către IMM-urile eligibile, cel târziu la sfârșitul lunii decembrie 2020. În acest moment, există peste 13.700 solicitări admise și neachitate, și peste 2.700 de cereri încă neprocesate.

În plus, suma disponibilă în prezent este de doar 150 milioane euro, cu mult mai mică față de necesarul de plată. Acest lucru înseamnă că restul plăților se va face după prima rectificare bugetară, care nu poate avea loc înainte de luna iulie!

Soluția: IMM-urile eligibile să fie finanțate de bănci, până când guvernul va face plățile

OFA UGIR consideră de neînțeles aceste întârzieri majore ce riscă să ducă în insolvență numeroase companii, în special cu capital românesc, într-o perioadă în care obiectivul principal al tuturor ar trebui să fie securizarea locurilor de muncă ale angajaților.

Cu atât mai mult cu cât vorbim despre bani care vin de la Comisia Europeană, iar România îi va primi imediat după ce țara noastră va face dovada plății lor către IMM-urile eligibile.

În aceste condiții mai mult decât favorabile, ministerul de Finanțe are posibilitatea de a apela la un împrumut pe termen scurt, pentru a plăti toate granturile, în cel mai scurt timp posibil. În acest fel, bugetul de stat nu va avea decât de câștigat, întrucât mare parte din aceste sume vor fi virate de către IMM-uri la bugetul național, pentru a-și stinge datoriile.

O altă soluție ar putea fi transmiterea notificărilor de acceptare către IMM-urile eligibile și generarea contractelor de finanțare de către platforma online, pentru ca firmele respective să poată lua credite-punte de la băncile cu care lucrează până în momentul în care guvernul va face plățile. Este o soluție extrem de simplu de implementat, cu niciun fel de impact bugetar, care însă ar putea ajuta unele IMM-uri să-și deblocheze activitatea.

”Este de neînțeles pentru noi, ca reprezentanți ai antreprenorilor, faptul că ANAF a început deja, în urmă cu o lună de zile, să pună popriri pe conturile multor IMM-uri, care așteaptă să primească notificarea de aprobare a cererii de finanțare, depuse pentru grantul de capital de lucru. Este de neacceptat ca statul să întârzie transmiterea notificărilor de aprobare a acestor aplicații și, în paralel. La fel cum este de neacceptat ca o altă instituție a statului să blocheze conturile acestor antreprenori, care așteaptă ca guvernul să își respecte angajamentul asumat față de ei: acela de a plăti la timp granturile pentru capital de lucru. Statul trebuie să-și facă datoria”, a declarat Mirabela Miron, președinta Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR.

Ajutorul pentru HoReCa a scăzut de la 2,5 miliarde lei, la 1 miliard lei!

În ceea ce privește domeniul HoReCa, acea mult așteptată OUG, prin care se compensează o cincime din pierderea de venituri suferită în anul 2020, față de anul 2019, se dovedește a fi departe de ce s-a angajat inițial guvernul să asigure.

Concret, deși valoarea avută în vedere pentru bugetare fusese de 2,5 miliarde de lei, în prezent, aceasta a scăzut la doar 1 miliard de lei, sumă total insuficientă pentru a compensa pierderile acestui sector, cauzate de măsurile sanitare de luptă împotriva pandemiei.

În plus, deși în vechea OUG 224 / 2020 se prevedea ca semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul să se facă până pe 30 iunie 2021, iar plata sumelor - în maxim 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, OUG 10 / 19.02.2021 (cea care modifică OUG 224 / 30.12.2020) prevede că statul le va plăti beneficiarilor ajutoarele până la 30 iunie 2022.

Mai mult, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului trebuie să publice procedura de implementare a schemei până cel târziu în jurul datei de 24 aprilie. Acest fapt înseamnă că procedura nu va putea demara înainte de luna mai 2021! Conform OUG 224/2020, ministerul ar fi trebuit să facă acest lucru la sfârșitul lunii ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că schema ar fi trebuit să fie în plină derulare în acest moment. Ori, aceste întârzieri ale statului aduc prejudicii majore IMM-urilor.

Sigur, este de salutat faptul că plafonul stabilit pentru ajutoarele de stat cumulate acordate unui IMM, în interiorul cadrului temporar configurat de Comisia Europeană, a fost mărit de către aceasta de la 800 mii euro la 1,8 milioane euro. Însă acest lucru nu va fi de niciun ajutor antreprenorilor, dacă plățile sunt făcute mult prea târziu, când multe dintre IMM-urile ce activează în domeniul HoReCa vor fi intrat în insolvență și își vor fi concediat angajații în formarea cărora au investit atât de mulți ani.

”Considerăm că guvernul ar trebui să demonstreze aceeași solidaritate față de mediul privat, pe care antreprenorii o arată deja de peste un an de zile, față de eforturile statului de a ține pandemia sub control. Până la urmă, statul trebuie să înțeleagă că o cădere a economiei în această perioadă nu va face decât să încetinească măsurile pe care le are în vedere, pentru reducerea deficitului bugeta, și că este nevoie să lucreze într-un parteneriat adevarat cu mediul privat. Noi, cei din UGIR, ne exprimăm din nou disponibilitatea de a lucra în echipă cu ministerele de linie, în așa fel încât să aducem soluții concrete și punctuale la toate aceste provocări majore ce pot avea un impact pe termen lung asupra economiei României”, a mai precizat Mirabela Miron, președinte OFA UGIR.