Oferte speciale cu reduceri pentru vara lui 2025

Anul acesta, agenția de turism IRI Travel a înregistrat o creștere de 41% a vânzărilor totale și o creștere cu 29% a numărului de turiști, față de 2023, rezultatele bazându-se pe consolidarea relației cu hotelierii și pe colaborarea cu peste 1.000 de agenții de turism partenere. Agenția a lansat ofertele early booking pentru sezonul estival 2025, pentru litoralul românesc, litoralul Bulgariei, Grecia și Turcia.

Ca în fiecare an, agenția de turism a prezentat o analiză a evoluției pieței, prezentând preferințele turiștilor pentru cele mai populare destinații. Cererea turiștilor români pentru vacanțele în Bulgaria a crescut, anul acesta, cu 39 %, pentru România a crescut cu 29%, iar pentru Turcia și Grecia este o creștere mult mai mare, de 83-84%.

„Avem o creștere enormă față de anul precedent, de 60%, raportat la cererea turiștilor pentru rezervările early booking, până la jumătatea lunii septembrie. Mă bucură să constat că avem o creștere foarte mare a cererii turiștilor, deja, la ora actuală, pentru rezervările early booking. Mă bucură, de asemenea, faptul că turiștii au încredere mult mai mare în agențiile de turism, și conștientizează că prin agenții pot obține cele mai bune oferte, din timp. Destinația dorită, stațiunea dorită, hotelul dorit, alături de cele mai bune reduceri”, a explicat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, în cadrul conferinței de presă pe care agenția a organizat-o, astăzi, la Nisipurile de Aur, în Bulgaria.

Topul celor mai populare stațiuni

Acesta a mai spus că în topul preferințelor turiștilor români este stațiunea Nisipurile de Aur, urmată de Sunny Beach, Albena, Obzor și Kavarna. „Cele mai căutate stațiuni din Bulgaria au fost, în ordine: Nisipurile de Aur, cu o creștere de 46%, Sunny Beach, cu o creștere de 53%, Albena, cu o creștere de 5%, Obzor,, cu o creștere de 69% și Kavarna, cu o creștere de 24%”, a explicat reprezentantul agenției.

Dar IRI Travel vinde la fel de bine și litoralul românesc, din 2019 prezentând în complementaritate ofertele pentru cele două zone de concedii ale românilor, agenția observând o tendință din ce în ce mai accentuată de a se combina vacanțele în România și în Bulgaria. Pe fondul acestei evoluții certe a preferințelor turiștilor români, agenția a înregistrat creșteri ale vânzărilor și pentru stațiunile de pe litoralul românesc.

„Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul României au fost Mamaia, cu o creștere de 20%, Eforie Nord, cu o creștere de 27%, Saturn, cu o creștere de 6%, Venus, cu o creștere record, de 71% și Neptun, cu o creștere de 78%”, a mai spus reprezentantul agenției. De asemenea, cele mai căutate stațiuni din Grecia au fost Halkidiki, Thassos și Riviera Olimpului, iar în Turcia, Kusadasi cu o creștere record de 98% față de 2023, Antalya și Didim.

Prețurile pentru anul viitor

Pentru toate acestea, ofertele early booking pentru sezonul 2025 sunt deja disponibile în sistemele de rezervare, iar turiștii au început să rezerve. Reducerile pentru rezervările efectuate până la 30.11/31.12 (în funcție de hotel) variază între 25% și 35%. Consultanții IRI Travel se așteaptă ca majoritatea rezervărilor pentru sezonul 2025 să fie efectuate în cadrul programului early booking, oferind turiștilor tarife cu reduceri semnificative și opțiuni excelente în cele mai bune hoteluri.

Pentru un sejur de 5 nopți în perioada 1-6 iulie 2025, la Nisipurile de Aur, la un hotel de 3 stele, prețul este 180 de euro de persoană, cu all inclusive, iar la un hotel de 4 stele prețul este 203 euro de persoană, cu all inclusive. La Sunny Beach, în aceeași perioadă, prețul este de 195 de euro de persoană la un hotel de 3 stele, cu all inclusive, respectiv 209 euro de persoană la un hotel de 4 stele, cu all inclusive.

Noi oferte cu zboruri charter pentru schi

Agenția a lansat și pachete speciale cu zboruri charter către stațiunea montană Pamporovo, din Bulgaria. Cursele sunt operate pe aeroportul Plovdiv (la aproximativ 1,5-2 ore) de Pamporovo. Cursele sunt operate în fiecare zi de sâmbătă începând cu 28 decembrie și până pe 22 februarie. Compania aeriană care operează cursele aeriene este Anima Wings.

O vacanță de iarnă la Pamporovo, cu 7 nopți de cazare și bilete de avion (inclusiv taxe de aeroport), transfer aeroport-hotel-aeroport și asistență turistică în limba română pornește de la 457 de euro de persoană, cu mic dejun, la un hotel de 3 stele, respectiv 529 de euro de persoană, cu mic dejun inclus, la un hotel de 4 stele. Sunt lansate deja și ofertele pentru revelion, cu prețuri de la 837 de euro de persoană la un hotel de 3 stele și 915 euro de persoană la un hotel de 4 stele, cu plecare din 28 decembrie, cu mic dejun inclus sau demipensiune și cina festivă de Revelion.

