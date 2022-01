Operațiunea bani pentru buget, nume de cod „Scumpirea energiei”

Sistemul energetic a fost transformat radical în România în ultimii ani, devenind vaca de muls pentru toate nevoile țării.

În același timp, societățile din energie, autoritățile și agențiile statului au fost transformate de politicieni în sinecuri pentru apropiați și rude, scrie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză care explică cum a fost distrus sectorul energetic românesc.

Sub titlu „În locul bilanțului anual în sectorul energetic”, președintele AIE acuză că în această zonă au fost blocate investițiile în ultimii 20 de ani, statul preferând să le ia companiilor tot mai mulți bani sub forma de dividende, iar la schimb le-a impus tot mai multe taxe. „Ori de câte ori era nevoie de bani în România, asupra companiilor din energie s-au îndreptat privirile: suplimentarea dividendelor, taxelor etc., toate acestea datorită faptului că acest sistem este sistemul care are o constanță în fluxul de bani”, a scris Dumitru Chisăliță.

Numiri și angajări pentru clientele de partid și rude

În timp, politicienii au transformat companiile statului, autoritățile și agențiile acestuia în afaceri de partid. Astfel, dacă în urmă cu 20 de ani doar directorul unei astfel de entități era numit politic, astăzi s-a ajuns în situația ca angajarea să fie condiționată de deținerea unui carnet de partid, de o relație de rudenie sau prietenie cu vreun politician care se învârtește în cercurile puterii. „Dacă în urmă cu 20 de ani «era uns politic» doar directorul general, toți ceilalți: membrii consiliului de administrație, directorii, șefii de serviciu fiind exclusiv persoane de specialitate, după zeci de regulamente de guvernanță corporativă, cu scop de profesionalizare a instituțiilor și societăților de stat, de selecții realizate de firme de Hat Hunting, de măsuri de depolitizare etc., s-a ajuns ca doar considerentele de ordin politic să fie importante pentru numirea oricui într-o funcție, iar politicul să impună până și portarii instituțiilor”, acuză președintele AEI.

Sărăcia bugetară, peticită cu energie tot mai scumpă

În analiza sa, Dumitru Chisăliță acuză politicienii că au inventat colectarea de bani la buget prin creșterea prețului la energiei. A fost un lucru ușor de făcut, mai ales că aveau la îndemână și țapii ispășitori perfecți, multinaționalele și Rusia. „(…) s-a «inventat» colectarea de bani la buget prin creșterea prețului la energie, mai ales că aici ai pe cine să dai vina - multinaționale și Rusia - ambele detestate de români. Este adevărat că această metodă i-a luat prin surprindere pe conducători în anul 2021, când prețurile au crescut și pe plan internațional și asta i-a făcut să declare că asistăm la o «situație atât de complicată cum nu a mai fost în ultimii 15 ani»”, scrie Dumitru Chisăliță. Toate acestea au sufocat sistemul energetic, băgându-l în crize succesive și, în final, aruncându-l într-o stare de haos, este concluzia președintelui AEI.

Doar 20 de furnizori de gaze mai rezistă pe piață

Dacă anul trecut peste 80 de furnizori ofereau gaze natural consumatorilor casnici, astăzi doar 20 dintre aceștia mai sunt activi. Potrivit „Comparatorului de preț”, afișat pe site-ul ANRE, primele 10 oferte sunt ale unor firme multinaționale și absolut toate firmele de furnizare și distribuție românești au dispărut din rândul ofertanților. Pe parcursul anul trecut, cea mai mică oferă înregistrată, cu TVA inclusă, a fost de 110 lei/MWh, dar la finalul lunii decembrie oferta cea mai bună de preț pentru consumatorii casnici era de 420 de lei/MWh (TVA inclusă). Anul 2022 a debutat cu prețuri-record, astfel că acum cea mai mică ofertă este de 640,68 de lei/MWh. „Scăderea numărului de furnizori din piață, noi bariere legislative și financiare de schimbare a furnizorului, lipsa instituției de soluționare alternativă a litigiilor de pe piața de gaz și energie, la care se adaugă dezamăgirea profundă a consumatorilor de gaz și electricitate, induși continuu în eroare, în ceea ce privește prețurile la energie în ultimul an, este rețeta care nu va permite scăderea prețurilor la gaze și electricitate în anul 2022”, mai atrage atenția AEI.