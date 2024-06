(P) Ce este licența ONJN și cum se obține

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o structură de administrație centrală, aflată în subordinea Guvernului României. Acest oficiu a fost înființat în anul 2013 pentru a reglementa și monitoriza activitatea de jocuri de noroc pe teritoriul României.

În competența acestei autorități centrale intră nu doar reglementarea activității de jocuri de noroc, ci și supravegherea organizatorilor de jocuri de noroc pentru a asigura un mediu controlat, imparțial și sigur pentru jucători.

În plus, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc se ocupă și de încasarea taxelor din partea organizatorilor de jocuri de noroc pentru această activitate, taxe care nu sunt deloc mici și care sunt virate la Bugetul de Stat.

În acest articol îți prezint informații utile despre licența ONJN. Vei afla ce este aceasta, cum se emite, câte tipuri de licență există, dar și alte detalii interesante.

Tipuri de licențe ONJN

Există două tipuri de licențe emise de ONJN: de clasă I și de clasă a II-a.

În cadrul licenței de clasă I se acordă dreptul de a organiza jocuri de noroc tradiționale sau la distanță (online), iar în cadrul licenței de clasă a II-a se acordă autorizare pentru activități conexe jocurilor de noroc, precum producție de jocuri, auditori, procesatori de plăți etc.

Ce este important de știut este că dacă vrei să-ți deschizi un cont la un cazino online, atunci este absolut necesar să alegi un operator licențiat ONJN clasa I, mai ales că în cadrul acestor platforme poți uneori să primești chiar și free spins gratuite fără să faci depunere.

Documente necesare pentru acordarea licențelor ONJN

Pentru emiterea unei licențe ONJN de clasă I (pentru operatori de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță), sunt necesare mai multe documente, după cum urmează:

Cerere tip de acordare a licenței de funționare

Un opis cu toate documentele depuse pentru licențiere

Certificatul de înmatriculare a societății

Un certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile

Dovada calității de reprezentant a administratorului societății, care poate reieși fie din constatator, fie se poate acorda o împuternicire pentru o altă persoană decât administratorul care să depună dosarul pentru licențiere

În plus, pentru emiterea licenței pentru jocuri la distanță, mai sunt necesare și alte documente, inclusiv declarații pe proprie răspundere din care să reiasă că operatorul are capacitatea tehnică de a susține o asemenea activitate, dispune de infrastructura necesară, are experiență în domeniul organizării de jocuri de noroc la distanță, deține baza materială etc.

Pentru a afla mai multe detalii despre toate documentele care sunt necesare în vederea eliberării unei licențe de funcționare de clasă I de la ONJN poți să accesezi site-ul oficial al organizației.

Pentru emiterea unei licențe de clasă a II-a sunt solicitate parte din documentele anterior menționate (cererea tip, actele societății – certificat de înmatriculare, certificat constatator, dovada calității de reprezentant, declarații pe propria răspundere etc).

Pe lângă acestea, vor fi solicitate și documente specifice acestor activități descrise mai jos, iar lista întreagă de documente necesare o găsești tot pe pagina oficială a ONJN.

Trebuie să știi că licența de clasă a II-a se acordă pentru mai multe domenii de activitate:

Activități conexe – management/găzduire/data center domeniului jocurilor de noroc, tradiționale și la distanță

Activități conexe – producție/distribuție/import/export/achiziție/livrare intracomunitară/alte activități cu componente/mijloace de joc

Activități conexe – procesatori de plăți

Activități conexe – producători/distribuitori software

Activități conexe – afiliați

Activități conexe – certificatori

Activități conexe – auditori

Pentru fiecare domeniu de activitate mai pot fi cerute documente suplimentare specifice din partea ONJN.

Taxe licențiere ONJN în anul 2024

Operatorii din clasa I plătesc anual o taxă de licențiere în funcție de cifra de afaceri realizată în anul precedent.

Taxele sunt calculate în euro și sunt urmatoarele:

Până la 500.000 euro/an - 6.000 euro

500.001-1.000.000 euro/an - 24.000 euro

1.000.001-5.000.000 euro/an - 60.000 euro

5.000.000-10.000.000 euro/an - 96.000 euro

Peste 10.000.001 euro/an - 120.000 euro

Pentru operatorii din clasa a II-a, în majoritatea cazurilor taxa stabilita este una fixă, de 6.000 de euro/an.

Operatorii care nu dețin licență ONJN sunt incluși pe lista neagră

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc monitorizează constant piața din România.

Operatorii care organizează sau exploatează jocuri de noroc pe teritoriul țării noastre și care nu dețin o licență valabilă emisă de ONJN sunt incluși pe lista neagră, astfel că este interzis să joci la cazinouri sau la case de pariuri nelicențiate.

Lista neagră este actualizată constant, deoarece mereu se descoperă tentative de joc fraudulos, fie prin schimbarea IP-ului, fie prin accesarea unor clone ale platformelor oficiale, lucru interzis însă de legislație.

Ce riști dacă alegi să joci la un operator care nu deține o licență ONJN?

Dacă joci la un operator nelicențiat ONJN riști o sancțiune contravențională care poate ajunge și până la 10.000 RON.

Au fost în trecut semnalate cazuri de români sancționați contravențional cu amenzi de 5.000 RON pentru că au participat la jocuri de noroc pe platforme care nu dețineau o licență emisă de ONJN.

Cum știi dacă un anumit operator este licențiat?

Cel mai simplu este să verifici pe site-ul oficial al ONJN dacă acel operator deține o licență de clasă I, adică dacă se regăsește în lista postată de această Instituție a Statului.

O altă opțiune este să verifici chiar pe site-ul casei de pariuri sau a cazinoului dacă este menționat numărul licenței de funcționare, data ei de valabilitate și dacă este afișată sigla ONJN.

Avantajele de a juca pe o platformă licențiată

Pe lângă faptul că este ilegal să joci pe platforme care nu dețin licență ONJN, există și multiple avantaje de care poți beneficia dacă alegi să joci la operatori licențiați.

Primul aspect este siguranța datelor personale și bancare. Ține cont de faptul că dacă îți deschizi un cont la o casă de pariuri sau la un cazino online, va trebui să trimiți o copie a actului de identitate pentru a-ți fi verificată identitatea.

Cu siguranță nu dorești să-ți încarci actul de identitate pe un site care nu deține licență și nu oferă standarde de siguranță sau, cu atât mai puțin, copia cardului bancar de pe care depui bani în cont.

Toate platformele online licențiate în România au servere securizate, astfel că datele tale personale și bancare sunt stocate în siguranță.

În al doilea rând, ai garanția unui joc neutru, corect, cazinoul neputând interveni pentru a modifica parametrii de câștig pentru sloturi sau pentru jocurile de masă (blackjack, ruletă, baccarat). Orice operator de jocuri de noroc autorizat oferă garanția unor șanse corecte de câștig.

Rezolvarea litigiilor este un alt aspect deosebit de important. Spre exemplu, dacă ai o problemă legată de activitatea de jocuri de noroc la un anumit operator, poți sesiza inclusiv Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar o comisie va cerceta sesizarea ta. În cazul operatorilor nelicențiați, ONJN nu are nicio atribuție și nicio competență să intervină în sprijinul jucătorilor.