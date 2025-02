Actorul din celebra serie Netflix "Wednesday" și-a cerut iubita română în căsătorie

Actorul, cunoscut pentru rolul Thing din celebra serie Netflix, a surprins-o pe partenera sa cu o cerere emoționantă în Amsterdam, orașul ei preferat.



Momentul special a fost imortalizat și distribuit pe rețelele de socializare, unde Victor a scris cu entuziasm: "SHE SAID YES! ???? Ladies and gents, I present to you my fiancée, Miruna Mayra!". Postarea a fost rapid apreciată de fani și colegi de breaslă, care au felicitat cuplul pentru frumoasa veste.



Cei doi trăiesc o poveste de dragoste deosebită, iar acest moment marchează un nou capitol în viața lor. Amsterdam-ul, cu peisajele sale pitorești și atmosfera romantică, s-a dovedit a fi locația perfectă pentru o astfel de declarație de dragoste.

„Cea mai frumoasă zi din viața mea, nu mă așteptam, n-am bănuit, s-a descurcat de minune logodnicul meu (doamne ce fericită sunt ca îl pot numi dragostea vieții mele), Victor Dorobanțu este cel care m-a făcut un om mai bun, m-a luat de mână și mi-a spus ca vrea să petrecem viața împreună. Fără nicio ezitare, din prima secundă, am zis DA, la fel ca azi, când am primit întrebarea : “Vrei să fii soția mea?”. Restul e cea mai frumoasă poveste de dragoste, scrisă, auzită sau gândită. Viața cu tine bate orice mi-am imaginat, ador și iubesc tot ce mă înconjoară de când ești lângă mine. Te iubesc etern, pentru totdeauna!”, a povestit, la rândul ei, fericita viitoare mireasă.

