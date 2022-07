Petre Daea spune că nu este necesară declararea stării de calamitate din cauza secetei

"În acest moment, facem ceea ce stabileşte legea, iar legea stabileşte foarte clar: HG 557/6 noiembrie 2016 spune că Ministerul Agriculturii are responsabilitatea gestionării factorului de risc care înseamnă secetă pedologică. În acest echipaj normativ toate comisiile din teritoriu, sub coordonarea prefectului, care emite ordin şi coordonează această stare de lucruri, constată la faţa locului ce şi cum şi încheie procesele verbale de constatare cu daunele produse din cauza acestui factor. Noi centralizăm la MADR, pentru că sunt sole şi sole", a spus demnitarul, aflat în Făcăieni, judeţul Ialomiţa, unde a verificat stadiul lucrărilor de investiţii în infrastructura de irigaţii şi a evaluat situaţia culturilor.

El precizat ce canale de irigații au fost realizate și care sunt obiectivele prezente.

"Am vrut să vedeţi două secvenţe importante şi vă mulţumesc că putem să dăm ţării de aici secvenţa care trebuie. Şi o să puneţi întrebarea ce caută ministrul Daea pe aceste canale? Caută ceea ce am pierdut de-a lungul vremii. Uitaţi cum am pierdut de 30 de ani canalele acestea! Am pierdut dalele de pe ele. Anul trecut au fost decolmatate, pentru că aici au fost pline cu pământ. Constructorul a executat lucrarea de decolmatare, dar, pentru că s-au oprit lucrările de investiţii, iată ce vegetaţie este! Acest canal este impracticabil. Am spus-o de fiecare dată şi o repet: am distrus cu mâna noastră ce am avut foarte bine făcut. Se pune tot mereu întrebarea că România are canale deschise, unde pierde apa din cauza lipsei de impermeabilitate a canalului. Nu e adevărat. Uitaţi aici proba: canalele au fost impermeabilizate cu folie, au fost puse dalele respective pentru a proteja taluzurile şi, de-a lungul vremii, pe de o parte, am distrus dalele şi s-a dus şi folia de pe ele şi arată cum îl vedeţi acum", a explicat demnitarul.

Petre Daea afirmă că există trei obiective principale automatizarea staţiilor de pompare, asigurarea secţiunii de scurgere a canalelor şi impermeabilizarea acestora.

"Primul obiectiv este să echipăm staţiile de pompare cu mijloace moderne de pornire, practic să le automatizăm, să consume puţin curent. Al doilea este acela de a asigura secţiunea de scurgere a canalelor în aşa fel încât apa să se ducă lin spre staţiile de punere sub presiune şi al treilea obiectiv este de a impermeabiliza canalul. Prin aceste lucrări pe care le vedeţi acest lucru se face. Puteţi constata ce s-a făcut de-a lungul vremii - am distrus, dar şi ceea ce facem acum. Ele nu se văd pentru că după cum aţi văzut m-aţi pierdut în câmp. De ce m-aţi pierdut în câmp? Canalele nu sunt pe marginea şoselelor. (...) Interesul nostru este să ne ducem la faţa locului să vedem despre ce este vorba, să construim în fiecare zi, iar pentru mine obiectivul de investiţii este obiectivul ţării şi obiectivul statal care este vital pentru agricultură. A se vedea ce înseamnă fără apă culturile şi a se vedea toate întrebările care au sau nu au răspuns. Întrebare: dar de ce este secetă? Pentru că aşa e natura. Dar care sunt rezultatele? Păi nu pot fi decât negative. Cum puteţi să le atenuaţi? Cu eforturi mari. Ştiu ce înseamnă să construieşti, dar nu pricep de ce se distruge".