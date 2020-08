Piața apartamentelor: Criza ocolește doar Clujul

Pandemia lovește cu precădere, în piața rezidențială, cumpărătorii aflați în căutare de apartamente ieftine, la această categorie încadrându-se majoritatea covârșitoare a zonelor țării. Fenomenul are drept cauze escaladarea șomajului și în general diminuarea puterii de cumpărare, tot mai mulți români văzându-se în imposibilitatea de a accesa un credit. Feriți de efectele crizei se arată numai clujenii și aproximativ o treime dintre locuitorii Capitalei, aceștia având la dispoziție sume care le permit să achiziționeze proprietăți mai scumpe.

Criza generată de pandemia COVID-19 va afecta îndeosebi cumpărătorii interesați de locuințe cu prețurile mai mici de 1.300 euro pe metru pătrat, relevă un studiu realizat de compania imobiliară JLL.

„Creșterea ratei șomajului va afecta preponderent acest segment de piață. Unul din efectele pe termen scurt va fi scăderea eligibilității potențialilor cumpărători din această categorie, pentru care va fi mai dificil procesul de calificare în vederea obținerii unui credit ipotecar”, a declarat Andreea Hamza, senior director în cadrul firmei de specialitate. „Volumul tranzacțiilor pe acest segment s-ar putea diminua, cel puțin pe termen scurt sau mediu, și, prin urmare, prețurile de vânzare ar putea urma aceeași tendință”, a mai spus Hamza.

Mai puțin afectați vor fi cei care solicită proprietăți la prețuri cuprinse între 1.300 și 2.000 euro/mp. Ei au venituri mai stabile și implicit manifestă o rezistență mai mare în fața instabilității economice. Dar categoria cea mai protejată în fața efectelor pandemiei va fi cea a cumpărătorilor cu bugete de peste 2.000 de euro pentru un metru pătrat de locuință.

Prețul mediu și pragul critic

Dacă privim din cealaltă perspectivă, a vânzătorilor de apartamente, vom observa că prețul mediu la cerere, de 1.309 euro/mp, conform indicelui Imobiliare.ro pe luna iulie, depășește cu puțin pragul critic de 1.300 euro/mp. Dar la acest capitol, diferențele sunt destul de mari, de la zonă la zonă.

În București, prețul mediu al apartamentelor se cifrează la 1.376 euro/mp, cele noi situându-se la 1.400 euro/mp, iar cele vechi la 1.345 euro/mp. Conform cercetării JLL, circa 64% din cumpărătorii bucureșteni oferă prețuri, sub 1.300 euro/mp, 30% dispun de un buget între 1.300 și 2.000 euro pentru un metru pătrat și numai 6% se încadrează la categoria prețurilor peste 2.000 euro/mp. Așadar, cea mai mare parte a populației Capitalei se poate considera afectată de criza COVID-19.

Cel mai scump oraș

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară cu o medie de 1.804 euro/mp, apartamentele noi costând 1.821, iar cele vechi, 1.782 euro/mp. Cifrele demonstrează că piața de la poalele Feleacului nu suferă consecințe majore pe urma coronavirusului. În schimb, Timișoara se poziționează la limită, cu o medie de 1.297 euro/mp, cu 3 euro/mp sub pragul critic. Pe malul Begăi, locuințele noi sunt ofertate la 1.301, iar cele vechi la 1.280 euro/mp.

Nu preconizăm o schimbare a apetitului potențialilor cumpărători de proprietăți rezidențiale din categoria high-end, astfel că cererea va rămâne stabilă pe această nișă.

Reprezentanții JLL

Locuințe ieftine în majoritatea orașelor

Vânzătorii din majoritatea orașelor se adresează unor cumpărători cu posibilități financiare sub 1.300 euro/mp. Constanța are o medie de 1.228 euro/mp, prețul locuințelor noi fiind de 1.258, iar al celor noi de 1.228 euro/mp. La Brașov, prețul mediu se cifrează la numai 1.195 euro/mp, cu un vârf de 1.254 euro/mp pentru apartamentele vechi și un nivel de 1.170 euro/mp pentru cele vechi. Pentru alte reședințe de județ, un raport Analize Imobiliare.ro pentru sfârșitul trimestrului al doilea din 2020 prezintă cote și mai mici. Astfel, la Craiova, prețul mediu al apartamentelor este de 1.150 euro/mp, la Iași, de 1.060 euro/mp, la Oradea, de 1.050 euro/mp, în restul țării înregistrându-se niveluri sub 1.000 euro/mp.

Explicație foto: Apartamentele din România costă, în medie, 1.309 euro/mp, dar numai Cluj-Napoca și București se situează peste acest nivel