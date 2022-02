Piața de fuziuni și achiziții a ajuns la 4,4 miliarde de euro în 2021

"Valoarea estimată a pieţei de fuziuni şi achiziţii în cursul anului 2021 a fost între 4 şi 4,4 miliarde euro. Aici noi am inclus atât valori aferente tranzacţiilor pentru care s-au oferit informaţii în spaţiul public, cât şi valori estimate de noi. Ca şi trend, observăm faptul că pentru din ce în ce mai puţine tranzacţii se oferă informaţii cu privire la valoare. Anul trecut am reuşit să identificăm valori pentru aproximativ 38% din numărul de tranzacţii, care reprezintă aproximativ 2,3 miliarde de euro. România este în continuare o piaţă în care investitorii se uită mai ales să deţină controlul asupra activelor achiziţionate, însă observăm o creştere şi în ceea ce priveşte acei antreprenori care se uită să vândă, să atragă un partener minoritar care să-i ajute în dezvoltare", a spus acesta.

Cei mai activi au fost investitorii strategici, cu circa 60% din totalul tranzacțiilor, urmați de cei instituționali și privați 20% și de firmele de private equity 17%.

Circa 18% sunt investitori strategici francezi, 16% austrieci și germani, 8% americani și 3% britanici.

"Datele se referă la cele 137 de tranzacţii cu valoare de peste 5 milioane de euro anunţate în 2021, conform analizei Deloitte România, volum care marchează un nivel record al pieţei în 2021. Din punctul de vedere al valorii totale estimate, calculate atât pentru tranzacţiile cu valori comunicate, cât şi pentru cele cu valori nedivulgate, piaţa locală a fost de aproximativ 4-4,4 miliarde de euro", arată cercetarea.

Duraziv a fost preluat de Saint-Gobain, Frigotehnica şi Megatech Trading & Consulting de către Vinci Energies. Investitorii strategici din Austria şi Germania au fost activi mai ales în sectorul imobiliar, prin preluarea Bucharest Financial Plaza de către Immofinanz, a clădirii The Light One de către Uniqa Real Estate GmbH.

Tranzacţiile de M&A din 2021 au fost în imobi0liare, cu 29% din piață, energie 14%, tehnologie 11%, sănătate 2%.

"Este demn de remarcat faptul că peste 50% dintre tranzacţiile monitorizate în 2021, atât ca număr, cât şi ca valoare, sunt reprezentate de preluări ale unor jucători locali de către alţi jucători locali. Acesta este un indicator al maturităţii pieţei de M&A din România, o piaţă în care jucătorii locali au un cuvânt tot mai important de spus. Sper şi că tot mai multe companii locale vor face achiziţii în afara ţării, pentru o dezvoltare regională. Mai merită subliniat faptul că valoarea medie a tranzacţiilor a fost de 27 de milioane de euro în 2021, ceea ce atestă faptul că piaţa de profil din România este efervescentă, dominată de tranzacţii mici şi medii, tendinţă care cel mai probabil se va menţine, având în vedere nivelul de dezvoltare a unui număr important de companii active local", a explicatRadu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanţă Financiară, Deloitte România.