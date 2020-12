Deficitul bugetar, temperat cu creşterea datoriilor. Plăţile restante ale bugetului s-au umflat cu 73% în 10 luni

Plăţile restante ale bugetului general consolidat (arieratele) crescuseră cu 41% la sfârşitul lunii octombrie faţă de luna martie a anului 2020, când au fost impuse primele restricţii pentru încetinirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Aceasta nu este însă şi cea mai mare creştere din an, vârful fiind atins în luna iunie, când avansul a fost de 52%. După ce în perioada 2018-2019, valoarea arieratelor se înscrisese pe un trend descendent, ea a revenit pe creştere anul acesta, plus 22,9% la sfârşitul lunii octombrie 2020, faţă de decembrie 2018, şi plus 73,5% comparativ cu decembrie 2019.

Plăţile restante ale bugetului general consolidat au atins la sfârşitul lunii octombrie suma de 236,72 milioane de lei, fiind în creştere faţă de luna martie, când au fost de 172 milioane de lei. Cea mai consistentă creştere au înregistrat-o restanţele la plată mai mari de 120 de zile, aceste urcând de la 56,8 milioane de lei la 120,8 milioane de lei, potrivit datelor Ministerului Finanţelor. Creşterea sumelor amânate la plată de Guvern vine pe fondul scăderii încasărilor şi creşterii cheltuielilor bugetare. În luna octombrie, deficitul bugetului general consolidat crescuse cu 6,7 miliarde de lei, ajungând după primele 10 luni la suma-record de 74,04 miliarde de lei (7,05% din PIB).

Sfârşitul primului semestru a marcat cea mai mare valoare a arieratelor bugetului general consolidat, ea urcând la 246,09, iar dacă este să facem o comparaţie cu perioada similară a anului 2019, când erau de 180,47 milioane de lei, creşterea a fost cu circa 36%.

Evoluţia arieratelor bugetului general consolidat (mil. lei)

2008 740,7

2012 840,2

2014 120,7

2015 86

2016 201,6

2017 218,8

2018 192,62

2019 136,41

Arieratele companiilor de stat au explodat

Restanţele la plată ale companiilor unde statul este unic acţionar sau acţionar majoritar ajunseseră la sfârşitul lunii septembrie la 4,32 miliarde de lei, după ce la sfârşitul anului 2019 ele erau de 3,17 miliarde, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Finanţelor. În acelaşi timp, arieratele companiilor unde administraţiile locale sunt acţionari unici sau majoritari ajunseseră la 2,1 miliarde de lei, după ce anul 2019 îl încheiaseră cu facturi restante la plată în valoare de 1,22 miliarde.