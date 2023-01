Cine „accidentează” Proiectul RCA de la CEC

Afacerile necurate care au aruncat în aer piața de asigurări RCA din România au fost descrise detaliat de COTAR, încă din anul 2017. După falimentul anunțat de COTAR aproape în fiecare lună, timp de doi ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pretins că nu a știut care era situația City Insurance, deși s-au confirmat 100% predicțiile și somațiile lansate în spațiul public. „Am transmis adrese către Guvern, către Parlament, scrisori deschise către ASF, comunicate de presă, în momentul în care specialiștii noștri au făcut o analiză a situației City Insurance și s-a ajuns la concluzia că falimentul este inevitabil. Am avertizat statul, de nenumărate ori, în legătură cu fraudele și dezastrul care urmează, însă ni s-a răspuns oficial că situația companiei nu este cea descrisă de noi. Efectiv ni s-a spus că mințim, iar atunci când s-a întâmplat exact ceea ce noi atrăgeam atenția de mai bine de doi ani, nici măcar nu a fost înlocuit vicepreședintele ASF, cel care trebuia să evite acest dezastru. Este susținut în continuare de Parlamentul României, iar asigurătorii l-au avut ca invitat special la petrecerea de sfârșit de an”, a declarat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Patronatele au fost acuzate de „fake news”

Chiar cu o lună înainte de falimentul City, COTAR acuza Parlamentul României că a devenit complice cu ASF, instituție care ar fi trebuit să intervină. „Am transmis semnale de alarmă, am făcut calcule financiare și am arătat spre ce se îndreaptă această piață, prin complicitatea cu instituțiile care ar fi putut să oprească acest dezastru anunțat. Am cerut sprijin pentru a i se atrage atenția domnului Cristian Roșu, vicepreședintele ASF numit de Parlamentul României, care răspunde de acestor sector important, să-și facă treaba pentru care este plătit de statul român, dar nicio instituție nu a luat nicio măsură. Nu poate spune nimeni că nu s-a știut, pentru că le dăm noi arhiva cu documente, calcule, predicții, comunicate de presă și articole apărute în mass-media, timp de doi ani și jumătate, înainte de faliment, să vadă că, deși am făcut noi treaba în locul lor, nici măcar nu ne-au băgat în seamă”, mai spune președintele COTAR.

La finalul anului trecut a apărut și un raport oficial din Marea Britanie care arată că sume mari de bani din polițele RCA au fost transportate în afara țării, până când City Insurance a intrat în imposibilitate de plată, exact așa cum semnala COTAR. Dar nici după acest raport nu s-a schimbat nimic în privința vinovaților.

Raportul britanicilor de la Financial Conduct Authority, transmis autorităților române, arată exact ce explicau patronatele membre COTAR: s-au falsificat contractele de solvabilitate financiară, conturile de lichidități erau fictive, s-au transferat banii în afara țării, iar plățile pentru despăgubiri nu au fost făcute, toate aceste lucruri petrecându-se timp de cinci ani. COTAR a ajuns să verifice situația companiei City Insurance abia din 2017, după ce mai mulți membri ai patronatului au avut probleme legate de plata despăgubirilor și au ajuns să se judece cu asigurătorul. Așa s-a constatat că cea mai mare firmă de asigurări care încheia polițe RCA are probleme foarte mari. Apoi au început semnalele de alarmă către autoritățile statului român, COTAR transmițând inclusiv probe, nu doar calcule financiare și estimări, pentru a arăta ce urma să se întâmple.

„Ni s-a reproșat, în toți acești ani, că avem noi ceva cu vicepreședintele ASF, dar noi îi cerem doar să își facă treaba și să nu arunce toată România în haos. Cu o lună înaintea falimentului City, el era cel care declara oficial că nu există în realitate niciuna dintre problemele semnalate de COTAR, iar acum vedem că se confirmă din toate direcțiile că noi am avut dreptate. Îi cerem doar să pună capăt acestei complicități care se vede cu ochiul liber, de mai mulți ani. Și am cerut să se înființeze compania de asigurări a CEC Bank”, explică Ștefănescu.

Cine nu vrea polițele RCA românești

Deși transportatorii au cerut intrarea pe piața polițelor RCA a unei companii care poate să fie înființată de CEC Bank, această soluție pare a fi indezirabilă pentru caracatița deja creată. COTAR a mai cerut, în nenumărate rânduri, verificări din partea Consiliului Concurenței la jucătorii din piața RCA, atrăgând atenția asupra prețurilor crescute nemotivat de către toți asigurătorii, după falimentul City Insurance. Deși Guvernul României a promis de mai multe ori că se va înființa o companie de asigurări a CEC Bank, iar ministrul Finanțelor, Adrian Cîciu, spune că susține crearea acesteia, încă nu se vede niciun semn concret care să arate că ar putea exista polițe RCA emise prea curând de CEC Bank, instituție controlată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Teoretic și doar la nivel declarativ, banca statului se pregătește să intre pe piața asigurărilor generale, ministrul acordând mandat băncii pentru a înființa compania de asigurări, inclusiv pentru polițe RCA, însă transportatorii sunt sceptici, amintind de interesele cartelului constituit în acest sector de activitate, pe care Consiliul Concurenței nu-l observă. „Trebuia să fie creată această companie încă din anul 2018, la un an de la promulgarea Legii 132 din 2017, conform articolului 47 din această lege, dar nu vrea nimeni să se înființeze așa ceva. Dacă ar fi vrut, ar fi făcut-o până acum. Avem niște coincidențe în piața de asigurări, în legătură cu cele trei falimente - Astra, Carpatica și City. Toate aceste companii, înainte de faliment aveau cote mari de piață. Au fost lăsate intenționat de ASF să vândă polițe RCA fără să aibă întrunite condițiile legale. Coincidența continuă când regăsim și azi mulți oameni din ASF care sunt pe aceleași funcții sau chiar pe unele mai mari. Reamintesc și faptul că avem iar un asigurător cu peste 40% cotă de piață RCA care are același comportament ca cele care au intrat în faliment, anume întârzierea sau plata parțială a daunelor care se fac tot cu încălcarea legii RCA, având protecție din partea funcționarilor ASF din sectorul de Asigurări, condus încă de vicepreședintele Cristian Roșu, unul dintre vinovații pentru falimentul City Insurance și care încă are protecție din partea Parlamentului”, a mai spus Vasile Ștefănescu.

Sute de mii de pagube, plătite de stat

City Insurance a falsificat conturile de garanții, pe care nu le-a avut niciodată, dar ASF susținea că le-a verificat și că ele există. Statul român a primit informațiile și probele care confirmă fraudele de la City Insurance, atât din Elveția, în primăvara lui 2021, cât și din Marea Britanie, la finalul anului trecut. Documentele au ajuns la procurorii români de la DIICOT, dar nici astăzi nu a fost soluționat dosarul City Insurance și nimeni nu a fost tras la răspundere. Sunt în libertate toți acționarii, managerii companiei și asociații lor, la fel ca persoanele responsabile din ASF, care și-au păstrat și funcțiile.

Falimentul City Insurance a-nsemnat trei milioane de polițe de asigurări care au ajuns la Fondul de Garantare, pentru a fi plătite din banii de la bugetul statului – circa 120 de milioane de euro până în prezent, doar pentru 64.500 de creditori de asigurări de la City Insurance, și încă 200.000 de cereri de la asigurații City sunt în procesul de așteptare, evaluare și analiză. Așa cum patronatele din transporturi anunțaseră, cei care au avut polița RCA de la City Insurance nu au mai fost primiți la service-urile auto și mulți au fost nevoiți să-și plătească singuri reparațiile, chiar dacă nu au fost vinovați de producerea accidentelor rutiere, ci păgubiți.

Semnele care nu au fost luate în seamă de autorități

După intrarea în faliment a City Insurance, piața de asigurări din România a ajuns din nou în situația în care fusese și cu cinci ani în urmă, după falimentul Astra Asigurări, dar prețurile polițelor RCA au crescut mult mai mult decât atunci. COTAR a avertizat și în legătură cu această situație. City Insurance avea grave dificultăți financiare, ceea ce urma să ducă, în mod inevitabil, către faliment și haos pe piață. City Insurance nu-și mai putea onora obligațiile de despăgubire de mai mulți ani, iar mulți dintre cei care erau implicați în accidente rutiere și aveau poliță RCA de la City Insurance erau programați pentru constatarea daunei după două sau trei luni, încălcându-se termenul legal de trei zile lucrătoare.

Numărul reclamațiilor la ASF, la adresa firmelor de asigurări, crescuse de cinci ori în anul falimentului City, față de situația care era cu patru ani înainte, ceea ce a fost un alt semn clar al dezastrului care se anunța. „Doar în luna august 2021, doar City Insurance și Euroins au cumulat echivalentul reclamațiilor înregistrate de întreaga piață germană RCA în decurs de 14 ani. Dacă o firmă oarecare ar prezenta extrase de cont false, de zeci de milioane de euro, în fiecare lună, sau dacă ar transmite raportări financiare false și ar încălca o lege specială de sute de ori pe zi, acea firmă ar fi imediat închisă, iar administratorul ei ar fi cercetat penal imediat. Aceste lucruri nu s-au întâmplat însă în cazul marelui asigurător City Insurance, până când s-a ajuns la situația actuală, în care prejudiciul va fi plătit de la bugetul statului român. Noi am anunțat aceste lucruri cu mult înainte de falimentul City Insurance”, spune Vasile Ștefănescu.