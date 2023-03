Polițele RCA se vor încheia la tarifele cele mai mici practicate la 1 martie 2022 sau 1 martie 2023

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de către Income, sunt câteva categorii de tarife medii în martie anul trecut mai mari decât cele din februarie 2023 (luate ca referință în analiza ASF). Astfel, o creștere se remarcă în cazul persoanelor fizice, atât pentru posesorii de mașini cu capacitatea cilindrică mai mică de 1.200 centimetri cubi, cât și peste. De asemenea, același lucru se observă și în cazul altor categorii de vehicule, cum ar fi motocicletele (aici fiind incluse și motoscuterele și ATV-urile) Trebuie precizat însă că această creștere nu este una consistentă.

Potrivit acestor date, pentru persoanele fizice cu vârsta între 41-50 de ani, posesoare a unor automobile cu capacitate cilindrică între 1.201 și 1.400 media pieței din martie 2022 a fost de 1.102 lei, în timp ce în februare 2023 aceasta era de 1.083. De asemenea, pentru aceeași categorie de vârstă și o capacitate cilindrică între 1.801-2000, tariful media a fost de 1.520 de lei în martie 2022 și de 1.502 lei în februarie 2023. La motocicletele cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 centimetri cubi, tariful mediu în martie 2022 a fost de 511 lei în cazul persoanelor juridice și de 456 lei în februarie 2023. Pentru persoanele fizice tariful mediu a fost de 493 lei în martie 2022 și de 474 lei în februarie 2023.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară va înainta o propunere de revenire la prețurile practicate de companiile de asigurări cu un an în urmă, adică prețurile din martie 2022. Această propunere este rezultatul unei analize efectuate de Autoritate cu principalele societăți de asigurări din piață, analiză realizată pentru a găsi o soluție care să vină în sprijinul asiguraților RCA, să protejeze consumatorii fără să aducă perturbări majore în piață. Potrivit acestei propuneri, asigurătorii vor oferi polița de răspundere civilă auto la prețurile practicate cu un an în urmă. Mai mult, prețurile practicate de companii la polițele RCA nu vor putea fi crescute peste valorile de acum un an, pentru o perioadă determinată de timp - propunerea este de 6 luni - care să permită o reechilibrare a pieței. În plus, Autoritatea de Supraveghere Financiară va anula taxa din contravaloarea polițelor RCA vândute, taxă pe care firmele de asigurare o achită către ASF, lăsând astfel mai mult spațiu asigurătorilor pentru a nu crește tarifele la polițe”.

Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF