Poliția Română își face update multimedia, ca să iasă din preistoria tehnologică

Peste un milion de lei fără TVA intenționează să dea șefii Poliției Române pentru achiziționarea mai multor softuri și computere. Pe 26 octombrie 2021, a fost publicat pe site-ul SEAP anunțul de participare, contractul fiind împărțit în 3 loturi:

1. Sisteme informatice (software și hardware) pentru examinarea comparativă a imaginilor;

2. Pachet soluție informatică pentru recunoașterea vorbitorului, examinarea și îmbunătățirea calității fișierelor audio (software și hardware)

3. Dispozitive mobile pentru examinarea documentelor.

Primul lot se referă la achiziția a 20 de computere și a unui program de editare foto/video. Valoarea totală a pachetului, estimată de către IGPR, este de 478.911,60 lei fără TVA. „Aceste sisteme informatice (hardware și software) vor fi destinate activităților criminalistice de laborator de captură, ilustrare, prelucrare, măsurare, aducere la aceeași scară de mărire a două imagini, examinare comparativă și stocare a imaginilor digitale”, este descrierea parțială din caietul de sarcini. Odată cu livrarea dispozitivelor și a softurilor, firma câștigătoare va trebui să-și pregătească 10 polițiști, care să opereze pe noile sisteme. Iar cei 10 polițiști îi vor învăța pe colegii lor din toate laboratoarele criminalistice din țară, mai departe. „La nivel național, există un deficit tehnic ridicat în dotarea structurilor criminalistice din cadrul Poliției Române, nefiind alocate suficiente resurse informatice (hardware și software) necesare îndeplinirii normelor specifice privind standardele minime de calitate a examinărilor criminalistice impuse de efectuarea constatărilor și expertizelor dispuse în procesul penal”, au scris reprezentanții IGPR în documentația pusă la dispoziție pe SEAP.

Motivare: vor să păzească banii. Nimic despre cetățeni

În anul 2021, Poliția Română are un singur laborator criminalistic de fonoscopie judiciară, adică un singur laborator unde sunt analizate probele audio, înregistrările audio din dosarele penale și unde se fac aceste expertize. Singurul laborator de acest fel se află în cadrul Institutului Național de Criminalistică, unde criminaliștii nu dispun de cele mai avansate tehnici și programe. Cei care ar trebui să certifice printr-o expertiză criminalistică dacă o voce înregistrată în cadrul unei investigații aparține cuiva sau nu, nu au cum să stabilească asta științific, deoarece singurul laborator criminalistic autorizat să facă așa ceva nu are mijloacele necesare. În 2021, singurul laborator criminalistic de fonoscopie judiciară nu are un program informatic de recunoaștere a vorbitorului. În capitolul unde sunt anticipate beneficiile pe care le va aduce acest pachet software, reprezentanții Poliției Române fac vorbire despre posibilitatea „identificării persoanelor implicate în comiterea de activități frauduloase în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale României. (...) Creșterea contribuției structurii criminalistice în cadrul investigațiilor activităților ilicite din domeniul economico-financiar prin realizarea unui la nivel semnificativ superior a prelucrărilor specifice pentru îmbunătățirea calității unei înregistrări audio în vederea creșterii audibilității și inteligibilității conversațiilor și pentru distorsionarea vocii în vederea asigurării conspirativității martorului protejat sau a investigatorului sub acoperire”. Cu alte cuvinte, polițiștii vor să intre în rând cu lumea și să cumpere un computer și un program IT, cu ajutorul cărora să facă editare audio, să curețe anumite înregistrări audio, dar să și poată recunoaște cui aparține o voce dintr-o anumită înregistrare. Din documentele puse la dispoziție pe site-ul de licitații, pare că Poliția Română se pregătește să atace infractorii transfrontalieri de tip economic, celelalte infracțiuni, chiar și contra vieții, nefiind menționate. Lotul 2 a fost estimat de autoritatea contractantă la – 540.325,80 lei fără TVA.

„Aparatura utilizată pentru efctuarea examinărilor criminalistice a documentelor ce conțin elemente de siguranță este insuficientă, iar cea existentă este uzată atât moral, cât și fizic,” au motivat în caietul de sarcini reprezentanții IGPR achiziționarea a 70 de dispozitive electronice mobile cu diferite tipuri de lumini pentru identificarea documentelor de identitate falsificate. Valoarea pachetului a fost estimată la 135.032,10 lei fără TVA.

Achizițiile fac parte din proiectul ENFORCE – finanțat de Comisia Europeană, prin Programul HERCULE III 2020 – componenta Asistență Tehnică. Ofertele pot fi primite până pe 29 noiembrie, la ora 15.00.