PPC devine jucător-cheie pe piața de energie din România

Afacerea, care a fost parafată după intense negocieri, la începutul lunii martie, are toate șansele să devină cea mai mare achiziție din piața de energie din România în 2023 și nu numai. Tranzacția înseamnă ieșirea de pe piața autohtonă de furnizare și distribuție a energiei electrice a unui jucător cu anvergură mondială, cu o cifră de afaceri de 140 miliarde de euro, și intrarea unuia important doar pe o piață regională, cu o cifră de afaceri de 5,7 miliarde de euro în 2021, dar cu mari ambiții de a-și crește prezența și în alte zone. Prin această tranzacție majoră, Grecia va deveni unul dintre cei mai mari investitori în economia românească, reconfirmându-și astfel statutul de partener de cursă lungă pentru economia românească.

PPC este un grup integrat pe verticală, cu un portofoliu de producţie de energie de circa 10,4 GW grupați în 100 de centrale, jumătate din capacitatea totală instalată a Greciei, şi cu 5,8 milioane de clienţi. Afacerile Enel și potențialul pieței din țara noastră erau bine cunoscute de către PPC, în condițiile în care această companie este condusă din 2019 de grecul Georgios Stassis, nimeni altul decât fostul şef al Enel în România. Planul lui este transformarea grupului PPC într-un jucător regional, cu focus pe regenerabile, iar României îi este rezervat un rol important în această strategie. „Această achiziție este în deplină concordanță cu ceea ce am prezentat în noiembrie 2021 în contextul planului nostru strategic, care prevedea extinderea noastră internațională în regiunea Europei de Sud-Est și, prin urmare, activitățile Enel din România reprezintă alegerea ideală, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere comercial. Aceasta este o oportunitate unică de a achiziționa o companie energetică integrată pe verticală cu o evaluare atractivă, punând în mișcare transformarea PPC în cea mai importantă companie de energie curată din Europa de Sud-Est”, a declarat șeful PPC. Compania va prelua controlul a trei distribuții regionale de energie și 3,2 milioane de clienți. Per total, vorbim în acest moment despre o cotă de piață de circa 35% pe zona de distribuție, una de 18% pe piața furnizării de electricitate și 16% din producția de energie regenerabilă a României. În urma tranzacției, PPC va cumpăra companiile Enel Green Power România, furnizorii Enel Energie Muntenia și Enel Energie, distribuitorii E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Banat, precum și divizia de servicii energetice Enel X. Finalizarea tranzacției, așteptată în trimestrul al treilea al acestui an, este supusă unor condiții întâlnite în mod obișnuit în acest tip de acorduri, inclusiv permisiunea autorităților antitrust competente. Afacerea este finanţată printr-o combinaţie de împrumuturi şi capitaluri proprii: 800 de milioane de euro vor proveni din finanţarea prin împrumuturi, disponibile sub forma unui împrumut pe 5 ani de 485 de milioane de euro de la băncile greceşti, precum şi a unui împrumut punte (bridge facility) de 315 milioane de euro de la bănci internaţionale.

Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE şi HSBC Continental Europe acţionează în calitate de consilieri financiari, iar Milbank LLP în calitate de consilier juridic al grecilor în contextul achiziţiei. Din 2021, statul grec nu mai este acţionarul majoritar al PPC, iar anul trecut 49% din acţiunile HEDNO, compania de distribuţie a PPC, au fost vândute către australienii de la Macquarie Asset Management pentru suma de 1,3 mld. euro.

Ce prevede acordul semnat

Acordul prevede plata de către PPC a unei sume totale de aproximativ 1,260 miliarde de euro, ceea ce evaluează societățile vândute la circa 1,9 miliarde de euro (100% din acțiuni). În plus, suma totală poate fi ajustată conform unor clauze uzuale în astfel de tranzacții precum și printr-un mecanism pentru potențiale plăți ulterioare, în funcție de valoarea viitoare a activității de retail. Odată cu preluarea afacerii Enel din România, compania din Grecia va avea acces la multe proiecte de energie regenerabilă. Astfel, prin intermediul Enel Green Power România, italienii operau parcuri eoliene și solare active cu putere instalată de 535 MW și aveau proiecte noi în pregătire de 5.400 MW. De asemenea, decizia PPC de a achiziționa activele Enel din România a fost influențată și de interconectarea energetică dintre Grecia și România via Bulgaria (unde compania grecească deține un trader de electricitate), vizând importul de energie regenerabilă produsă în România.



Grecia ne poate ajuta cu importul de gaze

În noul context European când Uniunea Europeană vrea să se desprindă de resursele energetice ale Rusiei, Grecia joacă un rol foarte important pentru aprovizionarea cu gaze a României dacă situația o impune. La sfârșitul anului trecut compania românească Transgaz a semnat un nou Memorandum privind Coridorul Vertical al Gazelor care include şi compania Gastrade din Grecia, viitorul operator al terminalului offshore de GNL de la Alexandroupolis. Pentru țara noastră acordul este extrem de important pentru că acest Coridor Vertical va permite fluxuri bidirecționale de gaze naturale de la nord la sud și de la sud la nord. Acordul asigură importul de gaze din Grecia (aduse din Azerbaidjan sau importuri de gaz natural lichefiat) ca alternativă la importurile din Rusia.



Balanța comercială, favorabilă grecilor

Prin această achiziție de peste un miliard de euro, investițiile grecești în România vor căpăta un suflu și mai puternic. Ele au crescut permanent în ultimii ani, ajungând la circa două miliarde de euro, iar numărul de societăți cu capital grecesc este de aproape 8.400. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri grecești către România sunt pe un trend ascendant. Astfel, începând cu 2020, România a reușit să între în topul celor 10 destinații de export pentru companiile grecești, ceea ce indică un excedent comercial pentru această țară. Valoarea exporturilor grecești către România s-a situat anul trecut la un nivel record de 1.823,4 milioane de euro (față de 1.389,8 milioane de euro în 2021), înregistrând astfel o creștere cu 31,2%. Pe de altă parte, valoarea totală a importurilor grecești din România a fost de 1.026,2 milioane de euro (față de 860,9 milioane de euro în 2021), înregistrând o creștere cu 19,2%. Valoarea totală a balanței comerciale bilaterale a atins de asemenea un nivel record de 2.849,6 milioane euro (față de 2.250,7 milioane de euro în 2021), înregistrând o creștere cu 598,9 milioane de euro sau cu 26,6%.

La sfârșitul anului trecut existau 8.398 de firme cu acționariat grecesc, capitalul subscris fiind de 1,53 miliarde de euro.

Ce importăm noi din Grecia

Conform statisticilor, principalele produse care ajung pe piața românească sunt fire și cabluri de uz electrotehnic, contoare de gaz, produse laminate din fier, uleiuri petroliere, autoturisme, produse din industria chimică, minerale, aluminiu în stare brută, produse din industria plasticului, articole de transport, ambalaje din materiale plastice, țigări-trabucuri, mobilier, cereale (porumb, grâu și griș), apă, oi și capre vii, brânzeturi și lapte închegat pentru brânzeturi, produse de panificație și cofetărie.

Ce importă ei din România



În ceea ce privește importurile grecești din România, ele sunt dominate de produse precum sârmă de fier, bare de fier, sârmă de cupru, tabla și benzi de aluminiu, bare de aluminiu, produse petroliere, gaze petroliere și cocs petrolier, produse din industria chimică, produse din industria materialelor plastice, calculatoare, jucării pentru copii și fructe.

Firmele grecești, active în toate domeniile

Companiile greceşti sunt prezente în toate sectoarele de activitate din România, nu numai în sectorul alimentar, unde activează firme puternice precum Coca-Cola HBC, Chipita, Best Foods, Alexandrion Group, Valvis Holding, Olympus (acum Hellenic Dairies). În domeniul metalurgiei găsim compania Siderom Steel, parte a grupului grecesc Sidenor, care produce, procesează şi comercializează produse din oţel. Tot în această zonă își desfășoară activitatea și STEELMET ROMANIA SA, ea fiind reprezentanța comercială a celui mai important grup industrial din Grecia și unul dintre cele mai importante grupuri industriale la nivel european, VIOHALCO SA. Companiile grecești au o prezență puternică și pe piața de IT&C, vârful de lance fiind compania Intrarom SA. În domeniul infrastructurii rutiere lucrează de ani de zile în România compania Aktor. Grecii nu au evitat nici lumea copiilor, pe piața de la noi activând retailerul de jucării Jumbo care în numai în câțiva ani a reușit să-și creeze o rețea națională de magazine.

PNRR-ul Greciei, oportunitate pentru firmele românești



Planul Național de Redresare și Reziliență al Greciei include finanţări din fonduri europene în valoare de 30,5 miliarde de euro, din care 17,8 miliarde de euro vor fi granturi, iar restul, împrumuturi. Grecia speră că aceste fonduri vor mobiliza investiții de 60 de miliarde de euro. Proiectele avute în vedere ar putea fi o oportunitate și pentru companiile românești, care pot participa la diverse licitații. De exemplu, se are în vedere renovarea a 100.000 de locuințe, instalarea a 8.000 de puncte de încărcare a mașinilor electrice, dezvoltarea potențialului energiei verzi, digitalizarea administrației publice etc.

