“Privind către viitor. Provocări și viziuni la granița cu noile tehnologii” Forumul Economic Confindustria România 2024

Cybersecurity, utilizarea etică a tehnologiilor, automatizarea și robotica alimentată de AI în procesele de producție, Immersive Reality, Blockchain, Cognitive Emergency, tehnologii disruptive, training digital, consumul de energie în cadrul tranziției digitale, au fost doar câteva dintre temele de actualitate abordate în cadrul ediției de anul acesta a Forumului Economic organizat de Confindustria România pe 14 mai la București cu titlul “Privind către viitor. Provocări și viziuni la granița cu noile tehnologii”.

La eveniment au luat cuvântul Președintele Confindustria România, Giulio BERTOLA, E.S. Alfredo DURANTE MANGONI, Ambasadorul Italiei la București, precum și renumiți experți italieni care au avut misiunea de a-i ajuta pe invitați să exploreze noile frontiere ale tehnologiilor emergente, cercetând modalitatea în care acestea pot cataliza creșterea durabilă și competitivă în industrie și societate, cu un accent deosebit pe impactul lor asupra producției, afacerilor și guvernării.

Massimiliano NICOLINI, expert în știința informației, membru al Metaverse Standards Forum, șef al departamentului de cercetare și dezvoltare pe tema inteligenței artificiale și VRO la Olimaint; Andrea Daniele SIGNORELLI, jurnalist care discută pe tema relației dintre noile tehnologii, politică și societate în cadrul podcast-ului CRASH și scrie pentru Domani, La Stampa și Wired; Igor CIMINELLI, Head of Marketing at Swiss Institute for Disruptive Innovation, expert cu experiență internațională în design și în management-ul inovației și Marco CASU, Cercetător în cadrul Fundației Leonardo, iar moderatoarea evenimentului a fost Daniela Mogavero de la Agenția Italiană de Presă Askanews.

“Tranziția digitală reprezintă un punct de cotitură în istoria umanității. Tema principală a Forumului Confindustria România a fost inteligența artificială, care stă la baza unei game vaste de aplicații în care adoptarea pe scară largă a acestei tehnologii ridică și întrebări importante de ordin etic, social și economic. Inovația este un proces de evoluție, de progres. Cu toate acestea, acest progres nu este lipsit de provocări, cum ar fi nevoia de a reproiecta locurile de muncă pentru a putea fi adaptate la această nouă realitate sau de a reduce și de a limita consumul de energie al serverelor, server farm și al dispozitivelor care necesită cantități enorme de energie pentru a funcționa precum și educarea oamenilor în domeniul competențelor digitale fundamentale, care sunt esențiale pentru reducerea decalajului digital și promovarea incluziunii sociale și economice”, a declarat Președintele Confindustria România, Giulio Bertola.

Cu această ocazie, Andrea Allocco, responsabil pentru inovare in cadrul Confindustria Romania a prezentat AVATAR-ului virtual cu funcții de back office/customer service, în beneficiul Asociaților Confindustria România. AVATAR-ul, dotat cu o grafică captivantă, a fost chestionat direct de oaspeții din public pe diferite subiecte, reușind să răspundă prompt la toate întrebările. Acesta va avea funcții de back office/customer service.

În continuare, Confindustria România împreună cu Massimiliano Nicolini, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare pe inteligență artificială al Olimaint, au prezentat un program extraordinar de pregătire în cele mai avansate tehnologii, dedicat tinerilor români, intitulat Magellano.

