Probleme cu amânarea ratelor bancare din cauza crizei financiare generată de pandemie

Unii consumatori solicită amânarea ratelor bancare peste termenul stabilit de 9 luni din cauza faptului că nu s-au redresat financiar, transmite Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Termenul până la care clienții pot să trimită cereri de amânare a plăților expiră astăzi.

"Dacă ar fi să anticipăm ce urmează după perioada în care consumatorii au avut posibilitatea de a solicita amânarea ratelor, putem spune că băncile ar trebui să fie pregătite pentru multe situaţii în care consumatorii nu vor putea să-şi respecte obligaţiile de plată conform noilor grafice de rambursare, chiar dacă au beneficiat de amânarea plăţii acestor rate.

Între cererile transmise CSALB sunt cazuri în care consumatorii solicită băncilor amânarea ratelor peste termenul maxim de 9 luni, motivând că situaţia lor financiară nu s-a îmbunătăţit. Alţii cer întreruperea procesului de amânare a plăţii ratelor după ce au estimat o înrăutăţire a situaţiei lor viitoare, generată de costurile amânării.

CSALB a primit până acum aproximativ 250 de cereri în care consumatorii au solicitat, printre altele, şi amânarea plăţii ratelor ca urmare a dificultăţilor financiare generate de pandemie, dar şi găsirea unor soluţii în plus pentru depăşirea dificultăţilor financiare, nu doar o simplă amânare la plată", a declarat Alexandru Păunescu, președntele CSALB.

Au fost primite 534 de cereri de scoatere a consumatorilor din Biroul de Credt în 2020 și 112 cereri în 2021, ceea ce înseamnă că aceșta vor să solicite împrumuturi noi și nu sunt afectați de problemele economice generate de pandemie.

"Aşa cum am mai spus, fiind vorba de o legislaţie specială, astfel de cereri sunt clasate într-o majoritate covârşitoare, ca urmare a refuzului băncilor de a intra într-o astfel de conciliere. Recomandarea noastră către consumatori este să se informeze temeinic înainte de a lua orice decizie care implică finanţele personale. Pe site-ul nostru am creat o pagină nouă în care vor găsi simplificate toate metodele prin care pot trimite cereri de negociere cu băncile", precizează acesta.



Chiar dacă puteau obţine amânarea ratelor direct de la bancă, unii clienți s-au adresat CSALB şi au obţinut beneficii în plus prin negociere.

"Din cazurile pe care le-am soluţionat, pot spune că, după această perioadă de amânare, se impun măsuri de restructurare a creditelor, cel puţin în cazul consumatorilor care nu au depăşit în cele nouă luni problemele financiare. Sunt mulţi care se află încă în şomaj şi cred că în perioada următoare, timp de aproximativ un an, va fi un aflux de consumatori care vor cere o restructurare a creditelor cu scopul de a diminua rata lunară. Comercianţii ar trebui să se pregătească pentru solicitări de acest fel la care pot răspunde prin eliminarea unor comisioane sau reducerea marjei de dobândă. Chiar dacă se va ajunge la situaţia în care consumatorul să plătească mai multă dobândă la finalul creditului, mulţi vor opta pentru asta în schimbul diminuării ratei lunare. Am observat că mulţi consumatori nu au înţeles exact ce presupune amânarea plăţii ratelor, iar alţii nu ştiau ce să ceară băncii. Probabil cei mai câştigaţi au fost cei care s-au adresat CSALB şi au putut primi explicaţii de la conciliatorii Centrului", spune Camelia Popa, conciliator.

CSALB intermediază gratuit şi în mai puţin de trei luni negocierea dintre consumatori şi bănci sau IFN-uri pentru contractele în derulare. Consumatorii pot trimite cereri prin completarea un formular online direct pe site-ul www.csalb.ro. Dacă banca acceptă intrarea în procedură de conciliere/negociere este desemnat un conciliator. CSALB colaborează cu 19 conciliatori, dintre cei mai buni specialişti în Drept, cu expertiză în domeniul financiar-bancar. Problemele se rezolvă amiabil, iar înţelegerea părţilor are puterea unei hotărâri în instanţă.