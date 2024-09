Proiectul care va revoluționa alimentarea cu apă: „ Nu necesită tratare cu substanțe chimice"

Directorul general al Companiei de Apă Craiova, Alin Șuiu, a vorbit despre importanța calității apei şi de ce acest proiect va revoluționa livrarea de apă în România, mai ales în caz de secetă.

Proiectul este unic nu doar în ţară, c şi în Europa, și a fost prezentat de miniștrii primari, autorități județene și oameni de afaceri în timpul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, în cadrul conferinței Românii inteligentă, "Apă, sănătate, viață- gestionare inteligentă a resurselor de apă".

Craiovenii vor consuma apă de izvor direct de la robinet, iar proiectul ar putea fi dezvooltat și în alte orașe din țară. În județele Dolj și Gorj, zeci d e localtăți au fost acordate la un sistem de apă-canalizare modern.

Întrebat cât de importantă este calitatea apei livrată către consumatori Alin Șuiu a prezentat cel mai bun beneficiu al apei de izvor, că este pură, gata de consum şi nu mai sunt necesare tratamente chimice pentru a se atinge rata de potabilitate.

„Este foarte importantă apa potabilă pentru că apa înseamnă viață. Este foarte important să le oferim utilizatorilor noștri apă de cea mai bună calitate, cum am făcut noi la Craiova, unde de la 123km din localitatea Tismana, satul Izvarna, am adus apă de izvor, apă de munte, care nu necesită tratare cu substanțe chimice, așa cum necesită alte ape care conțin nintrați, amoniu, azotați sau mai știu eu ce alte substanțe chimice, și este nevoie de alte substanțe chimice pentru tratarea ei și aducerea la potabilitate.

Avem o apă pură, o apă care orice utilizator din aria noastră de operare o poate cumpăra cu prețul unei sticle de jumătate. Deci cumpără 1.000 de litri de la noi de la compania de apă, cu echivalentul unei sticle de jumătate pe care o cumpără dintr-o stație PECO sau de la un magazin de la colțul străzii unde locuiește", a spus Alin Șuiu, director general la Compania de Apă Oltenia.

Apa de izvor - o soluţie mai ales în perioadele de secetă

Acesta a explicat că proiectul va fi o soluţie bună pentru viitor, mai ales în cazul zonelor care pot fi afectate de secetă.

„Izvorul de la Tismana, din satul Izvarna, de unde este captarea, a fost și este monitorizat din anul 1965. Din 1965 și până în prezent nu a scăzut niciodată debitul de apă de acolo, nici măcar 1 centimetru în camera colectoare. Deci apa de izvor, apa de munte este foarte importantă.

Din ianuarie n-o să mai folosim apa din Jiu, de la barajul de la Ișalnița-Jiu. De multe ori, chiar și în anul acesta, când a fost seceta, aproape că puteai să treci dintr-o parte într-alta cu piciorul. Nu mai era debit suficient încât să iei apa, s-o tratezi cu substanțe chimice și s-o aduci la potabilitate. Ori această investiție de la 123km, prin cădere liberă, va asigura necesarul de apă pentru cetățenii din Craiova și din zona metropolitană a orașului Craiova", a mai spus Alin Șuiu, director general la Compania de Apă Oltenia, pentru Antena 3 CNN.