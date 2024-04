Provocarile comerciantilor online in era Google Consent Mode V2

Personalizarea reclamelor pe baza profilarii utilizatorilor in functie de parametri multipli este una dintre cele mai puternice strategii folosite de comerciantii online pentru a-si creste vanzarile si a-si fideliza clientii. Cu toate acestea, noile reglementari, precum GDPR, pun accentul pe protectia datelor personale ale utilizatorilor si le cer comerciantilor sa obtina consimtamantul explicit inainte de a colecta si folosi aceste date.

Asadar, comerciantii online se confrunta cu provocarea de a gasi modalitati inovatoare de a personaliza reclamele fara a incalca regulile GDPR sau cerintele Google Consent Mode V2. Aceasta poate insemna investitii in tehnologii de anonimizare a datelor, utilizarea unor strategii de marketing mai transparente si educarea clientilor privind avantajele personalizarii si modul in care datele lor sunt utilizate in acest proces.

In plus, comerciantii online ar trebui sa se concentreze pe crearea de experiente de utilizare de calitate si pe oferirea de valoare adaugata clientilor lor. Oferirea de transparenta in ceea ce priveste colectarea si utilizarea datelor personale ale utilizatorilor poate contribui la construirea increderii si a loialitatii clientilor in mediul online.

Obtinerea consimtamantului

Atat regulile impuse de GDPR in 2018, cat si noile reglementari Google de anul acesta, pun accentul pe prioritatea utilizatorului si subliniaza in mod explicit necesitatea obtinerii consimtamantului intr-un mod transparent si clar. Astfel, platforma eCommerce pe care functioneaza magazinul online trebuie sa sustina aceste directive si sa ofere comerciantului solutii astfel incat acesta sa poata fi in conformitate cu ele fata de clientii si utilizatorii sai.

Prin modificarile recente, simpla informare despre utilizarea cookie-urilor in cadrul accesarii magazinului online devine acum o notificare clara. Utilizatorii sunt acum solicitati sa-si ofere consimtamantul explicit pentru cookie-urile de masurare a traficului si cele pentru personalizarea reclamelor. Ca rezultat, comerciantii sunt obligati sa foloseasca doar cookie-uri functionale sau esentiale din punct de vedere tehnic, care contribuie la functionarea magazinului, pana cand utilizatorii isi exprima sau nu acordul in privinta celorlalte cookie-uri.

Nerespectarea acestor reguli privind serviciile Google va duce la restrictionarea sau la discrepante in ceea ce priveste utilizarea serviciilor Google Analytics si Google Ads. In plus, incalcarea directivelor GDPR ar putea atrage sanctiuni substantiale. Prin urmare, pe termen lung, comerciantii care respecta aceste reguli si care au solutii si furnizori de comert electronic flexibili, care sustin aceste reguli, vor fi in avantaj.

Adaptarea la schimbare

In era Google Consent Mode V2, o strategie eficienta de marketing va implica actiuni care restrictioneaza utilizarea serviciilor terte si a profilarii prin intermediul reclamelor plasate online. Aceasta va fi axata mai degraba pe strategii interne, precum fidelizarea clientilor, campanii de newsletter si SMS, dezvoltarea continutului si a catalogului de produse al magazinului, imbunatatirea serviciilor oferite, serviciul pentru clienti, optimizarea pentru motoarele de cautare si alte tactici pe care unii comercianti au tendinta sa le neglijeze in ultima perioada, desi sunt fundamentale pentru succes.

In plus, agentiile de marketing trebuie sa se adapteze si ele la aceste schimbari si sa-si modifice accentul privind serviciile pe care le ofera, trecand de la gestionarea campaniilor de marketing pe platforme cunoscute, precum Meta si Google, la integrarea unor campanii mai cuprinzatoare care sa includa si actiunile interne ale magazinelor online.

Astfel, provocarile comerciantilor online fata de noile pachete de reglementari in ceea ce priveste colectarea si procesarea datelor cu caracter personal sunt reale, dar nu insurmontabile. Prin adaptare, inovatie si respectarea drepturilor utilizatorilor, comerciantii online pot continua sa prospere si sa evolueze in acest mediu dinamic si competitiv.