Report de peste 1,09 milioane de euro la Loto 6/49, pentru joi

Potrivit sursei citate, joi, 24 aprilie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la ediția specială Loto a Sărbătorilor de Paști de sâmbătă, 19 aprilie, Loteria a acordat 63.890 de câștiguri în valoare totală de peste 4,35 milioane de lei.



Pentru joi, la Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la jocul Noroc este in joc un report cumulat ce sare de 13,79 milioane de lei (peste 2,77 milioane de euro).



De asemenea, la Joker, categoria I, se consemnează un report în valoare de peste 16,74 milioane de lei (peste 3,36 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a suma depășește 83.300 de lei (peste 16.700 de euro).



La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un cuantum de peste 483.400 de lei (peste 97.100 de euro), iar la Loto 5/40, categoria I, sunt cumulați mai mult de 986.700 de lei (peste 198.200 de euro), timp în care la categoria a II-a reportul este de peste 56.200 de lei (peste 11.300 de euro).



Totodată, la jocul Super Noroc este in joc, la categoria I, un report în cuantum de peste 39.600 de lei.



Conform datelor Loteriei Române, la extragerea principală Joker de sâmbătă, 19 aprilie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 110.312,05 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Petrila, județul Hunedoara, respectiv la o agenție loto din Bosanci, județul Suceava.



În același timp, la tragerea principală Loto 5/40 din 19 aprilie, la categoria a II-a s-a consemnat un câștig de 56.255,60 de lei, biletul câștigător fiind jucat la o stație de plată parteneră.

