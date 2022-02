Realizarea unui magazin online WordPress/WooCommerce - ce trebuie să știi

Ei bine, în următoarele rânduri îți va fi explicat de ce este recomandat să optezi pentru realizare magazine online WordPress/ WooCommerce.

Investiția într-un site este una pe care o faci la început, dar care îți va genera vânzări pe termen lung. Este important că magazinul tău online WordPress/Woocommerce să fie bine realizat. Tocmai de aceea este indicat să apelezi la servicii de web design realizate de profesioniști în domeniu.

De ce să alegi WooCommerce?

Așa cum am scris și mai sus, WooCommerce este apreciat în special datorită ușurinței de utilizare atât de câtre clienți, cât și de cel care îl instalează.

Alte motive pentru care ar trebui să optezi pentru această variantă sunt:

- Deții deja un site WordPress și vrei doar să treci la varianta pentru magazine online, fără să fie nevoie să o iei de la zero cu totul.

- O gamă variată de teme predefinite pentru design, dar și posibilitatea de a suprascrie codul css implicit pentru a face personalizări.

- Actualizare periodică la update-urile de securitate și funcționalități noi.

- Erorile care ar putea apărea nu sunt foarte greu de rezolvat și poți găsi ușor programatori specializați pe WordPress

- Extensii gratuite care te vor ajuta în diferite aspecte. Pluginuri pentru activitatea din Social Media, shopuri automate pentru Facebook sau Instagram, raportare rezultate, convertirea clienților în lista de emailuri, pluginuri pentru formulare, etc.

- Poți combina un magazin online cu un blog sau cu un formular de contact.

Care sunt pașii de realizare magazin online WordPress/Woocommerce?

WooCommerce este soluția oferită de WordPress pentru magazinele online. Această plugin este în strânsă concurență cu Shopify, însă ceea ce îl face mai apreciat este usurința de utilizare.

Primul pas pe care îl faci atunci când realizezi un magazin online este desigur, alegerea domeniului și găzduirii. Este recomandat să ai și un certificat de securitate bun pentru siguranța datelor clienților și acordarea încrederii de către Google.

Al doilea pas este să îți alegi tema sau designul dorit. Acest lucru nu este unul foarte greu deoarece WordPress oferă o gamă destul de variată de teme gratuite sau cu plată.

Următorul pas este instalarea pluginului WooCommerce de unde vei trece la construirea concretă a magazinului online.

De ce ai nevoie de servicii de web design și seo profesionale?

Deși toată lumea știe că WordPress nu este o platformă foarte grea, ai fi uimit cât de mult contează ca aceasta să fie folosită de un profesionist. Folosirea pluginurilor, adăugarea produselor sau inserarea funcțiilor corecte au nevoie de atenție și experiență.

Apelează cu încredere la servicii de web design București pentru a te asigura că la final de proiect, poți oferi o experiență plăcută clientului care va accesa site-ul tău.

Pe lângă realizare magazinului online WordPress/Woocommerce, vei avea nevoie și de servicii seo profesionale.

Ce înseamnă SEO și de ce ai nevoie de el?

SEO sau Search Engine Optimization a apărut pentru prima data în anii 90 și așa cum îi spune și numele dacă îl traducem reprezintă optimizarea pentru motoarele de căutare. Dar cu ce ajută acest lucru un magazin online?

Are ca scop creșterea traficului calificat din site și poziționarea site-ului în poziții de afișare cât mai bune în motoarele de căutare. Optimizarea SEO presupune acțiuni on site și off site care vor crește autoritatea site-ului.

Exemple de acțiuni on site: alegerea unor cuvinte cheie relevante și integrarea lor în descrierile produselor, obținerea unei viteze de încărcare cât mai bune, optimizarea structurilor de URL-uri, butoane ușor de accesat, eliminarea erorilor.

Exemple de acțiuni off site: redactarea de advetoriale, legături cu surse externe, autoritatea surselor de legătură.

SEO este o activitate continuă care poate fi uneori interpretată ca fiind costisitoare, însă rezultatele pe termen lung aduse sunt mult mai mari. Solicită oferte de prețuri servicii seo profesionale de la mai mulți profesioniști și alege varianta cea mai bună pentru tine.

Realizarea unui magazin online WordPress/Woocommerce este cel mai important pas în dezvoltarea afacerii tale. Analizează piața, identifică cele mai bune soluții pentru business-ul tău și apelează la profesioniști.