Rolex majorează preţurile ceasurilor sale după ce cotaţia aurului a explodat

Compania cu sediul la Geneva, controlată de o fundaţie elveţiană ce poartă numele co-fondatorului Hans Wilsdorf, a început anul prin majorarea, cu până la 8%, a preţurilor la unele modele de ceasuri care sunt produse din metale preţioase.



De exemplu, un ceas de aur de tip Day-Date costă 44.200 de euro începând cu 1 ianuarie 2025, în creştere faţă de 41.000 de euro anterior, potrivit preţurilor afişate pe pagina de Internet a Rolex din Franţa. Un ceas de aur de tip GMT-Master II costă în prezent 44.600 de euro, faţă de 41.300 de euro anterior.



În mod normal, Rolex majorează preţurile odată pe an, la 1 ianuarie. Creşterile de preţuri pot fi un indiciu al cererii pentru produse de lux, al costului materialelor şi mâinii de lucru, precum şi a inflaţiei. Preţul aurului a înregistrat, în 2024, cea mai mare creştere anuală din ultimii 14 ani, cu un avans de 27%.



Majorările de preţuri din acest an sunt mai mari decât cele de anul trecut. La începutul lui 2024, Rolex a majorat preţurile la unele modele cu metale preţioase cu aproximativ 4% în Marea Britanie.



Preţurile la ceasuri practicate pentru anumite ţări pot fi şi un indiciu al solidităţii economice a unei ţări. Cel mai mare producător mondial de ceasuri de lux fabrică peste un milion de ceasuri pe an, cu o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de franci (11 miliarde dolari), potrivit estimărilor unor analişti.



La modelele de ceasuri fabricate din oţel, majorările de preţuri din 2025 sunt mai modeste. De exemplu, un ceas Cosmograph Daytona costă acum 16.000 de euro, faţă de 15.500 de euro în 2024. De asemenea, preţurile pentru un ceas subacvatic Submariner au fost majorate cu aproximativ 1,6%, până la 9.500 de euro.



Chiar dacă cele mai recente majorări de preţuri au legătură cu scumpirea aurului, în trecut fluctuaţiile valutare au fost un motiv al modificării preţurilor. În 2022, Rolex a majorat de două ori preţurile în Marea Britanie şi Europa, după ce francul elveţian s-a apreciat semnificativ în raport cu lira sterlină şi moneda euro. AGERPRES